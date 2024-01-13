Происшествия Пожары В ХМАО человек прыгнул из окна, чтобы спастись от пожара. Видео 14 января 2024 в 02:21 Размер текста - 17 + Сотрудники МЧС работают на месте возгорания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Нефтеюганска (ХМАО) спрыгнул с окна дома в 17 микрорайоне, в котором на 15 этаже начался пожар. Об этом сообщили очевидцы. «Сегодня [14 января] горел 15 этаж в 17 микрорайоне. Мужик спрыгнул», — написали очевидцы произошедшего в telegram-канале «Это Юганск, детка!». На кадрах видно, как на месте пожара работают сотрудники МЧС. Также туда приехали медики скорой помощи, которые на носилках подняли человека со снега. URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства региона. Ответ ожидается. Житель Нефтеюганска (ХМАО) спрыгнул с окна дома в 17 микрорайоне, в котором на 15 этаже начался пожар. Об этом сообщили очевидцы. «Сегодня [14 января] горел 15 этаж в 17 микрорайоне. Мужик спрыгнул», — написали очевидцы произошедшего в telegram-канале «Это Юганск, детка!». На кадрах видно, как на месте пожара работают сотрудники МЧС. Также туда приехали медики скорой помощи, которые на носилках подняли человека со снега. URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства региона. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям