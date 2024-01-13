13 января 2024
12 января 2024

В ХМАО человек прыгнул из окна, чтобы спастись от пожара. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, пожарная машина, чс, пожарные
Сотрудники МЧС работают на месте возгорания Фото:

Житель Нефтеюганска (ХМАО) спрыгнул с окна дома в 17 микрорайоне, в котором на 15 этаже начался пожар. Об этом сообщили очевидцы.

«Сегодня [14 января] горел 15 этаж в 17 микрорайоне. Мужик спрыгнул», — написали очевидцы произошедшего в telegram-канале «Это Юганск, детка!».

На кадрах видно, как на месте пожара работают сотрудники МЧС. Также туда приехали медики скорой помощи, которые на носилках подняли человека со снега.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства региона. Ответ ожидается.

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Житель Нефтеюганска (ХМАО) спрыгнул с окна дома в 17 микрорайоне, в котором на 15 этаже начался пожар. Об этом сообщили очевидцы. «Сегодня [14 января] горел 15 этаж в 17 микрорайоне. Мужик спрыгнул», — написали очевидцы произошедшего в telegram-канале «Это Юганск, детка!». На кадрах видно, как на месте пожара работают сотрудники МЧС. Также туда приехали медики скорой помощи, которые на носилках подняли человека со снега. URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства региона. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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