Сотрудники МЧС работают на месте возгорания
Житель Нефтеюганска (ХМАО) спрыгнул с окна дома в 17 микрорайоне, в котором на 15 этаже начался пожар. Об этом сообщили очевидцы.
«Сегодня [14 января] горел 15 этаж в 17 микрорайоне. Мужик спрыгнул», — написали очевидцы произошедшего в telegram-канале «Это Юганск, детка!».
На кадрах видно, как на месте пожара работают сотрудники МЧС. Также туда приехали медики скорой помощи, которые на носилках подняли человека со снега.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства региона. Ответ ожидается.
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