Свердловчане простятся с погибшим на СВО бойцом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жители Серова (Свердловская область) проводят в последний путь погибшего на спецоперации командира оружейного расчета Евгения Гудовщикова. Об этом сообщили представители мэрии городского округа в соцсети «ВКонтакте».
«Администрация Серова с прискорбием сообщает о гибели на спецоперации Евгения Александровича Гудовщикова. Прощание состоится 15 января», — говорится в посте.
Гудовщиков погиб в ходе боев за освобождение города Кременная в Луганской народной республике. Он совершил героический поступок и указом президента РФ был посмертно награжден Орденом Мужества.
На спецоперации погиб боец из города Серова Евгений Гудовщиков
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