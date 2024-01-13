Жители Серова простятся с погибшим в ходе СВО командиром оружейного отделения. Фото

14 января 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Свердловчане простятся с погибшим на СВО бойцом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Серова (Свердловская область) проводят в последний путь погибшего на спецоперации командира оружейного расчета Евгения Гудовщикова. Об этом сообщили представители мэрии городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Администрация Серова с прискорбием сообщает о гибели на спецоперации Евгения Александровича Гудовщикова. Прощание состоится 15 января», — говорится в посте. Гудовщиков погиб в ходе боев за освобождение города Кременная в Луганской народной республике. Он совершил героический поступок и указом президента РФ был посмертно награжден Орденом Мужества. На спецоперации погиб боец из города Серова Евгений Гудовщиков Фото: группа администрации Серовского округа в соцсети «ВКонтакте»

Жители Серова (Свердловская область) проводят в последний путь погибшего на спецоперации командира оружейного расчета Евгения Гудовщикова. Об этом сообщили представители мэрии городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Администрация Серова с прискорбием сообщает о гибели на спецоперации Евгения Александровича Гудовщикова. Прощание состоится 15 января», — говорится в посте. Гудовщиков погиб в ходе боев за освобождение города Кременная в Луганской народной республике. Он совершил героический поступок и указом президента РФ был посмертно награжден Орденом Мужества.