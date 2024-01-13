13 января 2024

Жители Серова простятся с погибшим в ходе СВО командиром оружейного отделения. Фото

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Свердловчане простятся с погибшим на СВО бойцом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Серова (Свердловская область) проводят в последний путь погибшего на спецоперации командира оружейного расчета Евгения Гудовщикова. Об этом сообщили представители мэрии городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация Серова с прискорбием сообщает о гибели на спецоперации Евгения Александровича Гудовщикова. Прощание состоится 15 января», — говорится в посте.

Гудовщиков погиб в ходе боев за освобождение города Кременная в Луганской народной республике. Он совершил героический поступок и указом президента РФ был посмертно награжден Орденом Мужества.

На спецоперации погиб боец из города Серова Евгений Гудовщиков
На спецоперации погиб боец из города Серова Евгений Гудовщиков
Фото:

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Жители Серова (Свердловская область) проводят в последний путь погибшего на спецоперации командира оружейного расчета Евгения Гудовщикова. Об этом сообщили представители мэрии городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Администрация Серова с прискорбием сообщает о гибели на спецоперации Евгения Александровича Гудовщикова. Прощание состоится 15 января», — говорится в посте. Гудовщиков погиб в ходе боев за освобождение города Кременная в Луганской народной республике. Он совершил героический поступок и указом президента РФ был посмертно награжден Орденом Мужества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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