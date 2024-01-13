Электроснабжение в Ростовской области восстановили после аварии

14 января 2024 в 04:04 Размер текста - 17 +

Жители Ростовской области 13 января остались без света Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ростовской области возобновлено электроснабжение, которое прервалось из-за аварии на линиях «Россетей». Об этом сообщили представители энергетической компании. «Электроснабжение потребителей Ростовской области, в отношении которых было введено ограничение, восстановлено в 23:37 по местному времени», — написали представители компании в telegram-канале. Энергетики восстановили электричество за час. Тысячи жителей Ростовской области 13 января остались без света, передает телеканал 360. Местные власти сообщали об аварии на линиях «Россетей». Без электричества остались в Новочеркасске, Гуково, Батайске, Аксае, населенных пунктах Азовского района. Отключение подтвердил в своем telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков. Он подчеркнул, что сбои с подачей электричества не повлияли на работу отопления.

В Ростовской области возобновлено электроснабжение, которое прервалось из-за аварии на линиях «Россетей». Об этом сообщили представители энергетической компании. «Электроснабжение потребителей Ростовской области, в отношении которых было введено ограничение, восстановлено в 23:37 по местному времени», — написали представители компании в telegram-канале. Энергетики восстановили электричество за час. Тысячи жителей Ростовской области 13 января остались без света, передает телеканал 360. Местные власти сообщали об аварии на линиях «Россетей». Без электричества остались в Новочеркасске, Гуково, Батайске, Аксае, населенных пунктах Азовского района. Отключение подтвердил в своем telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков. Он подчеркнул, что сбои с подачей электричества не повлияли на работу отопления.