13 января 2024

Электроснабжение в Ростовской области восстановили после аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Ростовской области 13 января остались без света Фото:

В Ростовской области возобновлено электроснабжение, которое прервалось из-за аварии на линиях «Россетей». Об этом сообщили представители энергетической компании.

«Электроснабжение потребителей Ростовской области, в отношении которых было введено ограничение, восстановлено в 23:37 по местному времени», — написали представители компании в telegram-канале. Энергетики восстановили электричество за час.

Тысячи жителей Ростовской области 13 января остались без света, передает телеканал 360. Местные власти сообщали об аварии на линиях «Россетей». Без электричества остались в Новочеркасске, Гуково, Батайске, Аксае, населенных пунктах Азовского района. Отключение подтвердил в своем telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков. Он подчеркнул, что сбои с подачей электричества не повлияли на работу отопления.

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В Ростовской области возобновлено электроснабжение, которое прервалось из-за аварии на линиях «Россетей». Об этом сообщили представители энергетической компании. «Электроснабжение потребителей Ростовской области, в отношении которых было введено ограничение, восстановлено в 23:37 по местному времени», — написали представители компании в telegram-канале. Энергетики восстановили электричество за час. Тысячи жителей Ростовской области 13 января остались без света, передает телеканал 360. Местные власти сообщали об аварии на линиях «Россетей». Без электричества остались в Новочеркасске, Гуково, Батайске, Аксае, населенных пунктах Азовского района. Отключение подтвердил в своем telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков. Он подчеркнул, что сбои с подачей электричества не повлияли на работу отопления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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