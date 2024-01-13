В поселках под Екатеринбургом жители остались без отопления в мороз

14 января 2024 в 06:02 Размер текста - 17 +

Под Екатеринбургом в коттеджах мерзнут жители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселках Курганово и Зеленый Лог некоторые дома остались без отопления в условиях мороза. Об этом сообщили местные жители. «В Курганово пропало электричество и часть домов остались без отопления. В Зеленом Логу также люди мерзнут в коттеджах, когда на улице мороз -26 градусов», — передает портал E1.RU, ссылаясь на информацию жителей. В «Россетях Урал» порталу подтвердили наличие проблемы. Представители организации добавили, что неполадки с электроснабжением оперативно устраняются. Речь идет о частных домах, где отопление зависит от электричества.

В поселках Курганово и Зеленый Лог некоторые дома остались без отопления в условиях мороза. Об этом сообщили местные жители. «В Курганово пропало электричество и часть домов остались без отопления. В Зеленом Логу также люди мерзнут в коттеджах, когда на улице мороз -26 градусов», — передает портал E1.RU, ссылаясь на информацию жителей. В «Россетях Урал» порталу подтвердили наличие проблемы. Представители организации добавили, что неполадки с электроснабжением оперативно устраняются. Речь идет о частных домах, где отопление зависит от электричества.