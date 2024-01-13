13 января 2024

В поселках под Екатеринбургом жители остались без отопления в мороз

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, шерстяные носки, тепло, радиатор, отопление, носки
Под Екатеринбургом в коттеджах мерзнут жители Фото:

В поселках Курганово и Зеленый Лог некоторые дома остались без отопления в условиях мороза. Об этом сообщили местные жители.

«В Курганово пропало электричество и часть домов остались без отопления. В Зеленом Логу также люди мерзнут в коттеджах, когда на улице мороз -26 градусов», — передает портал E1.RU, ссылаясь на информацию жителей.

В «Россетях Урал» порталу подтвердили наличие проблемы. Представители организации добавили, что неполадки с электроснабжением оперативно устраняются. Речь идет о частных домах, где отопление зависит от электричества.

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В поселках Курганово и Зеленый Лог некоторые дома остались без отопления в условиях мороза. Об этом сообщили местные жители. «В Курганово пропало электричество и часть домов остались без отопления. В Зеленом Логу также люди мерзнут в коттеджах, когда на улице мороз -26 градусов», — передает портал E1.RU, ссылаясь на информацию жителей. В «Россетях Урал» порталу подтвердили наличие проблемы. Представители организации добавили, что неполадки с электроснабжением оперативно устраняются. Речь идет о частных домах, где отопление зависит от электричества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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