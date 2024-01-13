В поселках под Екатеринбургом жители остались без отопления в мороз

Под Екатеринбургом в коттеджах мерзнут жители
В поселках Курганово и Зеленый Лог некоторые дома остались без отопления в условиях мороза. Об этом сообщили местные жители.
«В Курганово пропало электричество и часть домов остались без отопления. В Зеленом Логу также люди мерзнут в коттеджах, когда на улице мороз -26 градусов», — передает портал E1.RU, ссылаясь на информацию жителей.
В «Россетях Урал» порталу подтвердили наличие проблемы. Представители организации добавили, что неполадки с электроснабжением оперативно устраняются. Речь идет о частных домах, где отопление зависит от электричества.
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