13 января 2024

Российские танки в зоне СВО получили инновационное оборудование

Минобороны РФ: танковый экипаж использует средства обнаружения дронов ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, зима, танк, сбойка, танковый,  stock
Российский танковый экипаж использует системы для обнаружения дронов ВСУ, уточнили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие применяют в зоне спецоперации на Украине танки с инновационным оборудованием. Они используют комплексы обнаружения и подавления FPV-дронов «Сания». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Выдвинувшийся по боевой задаче экипаж танка Т-80БВМ быстро прибыл на позицию открытия огня. [Он использует комплекс] „Сания“ — автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов», — уточнили в военном ведомстве. По словам разработчика нового комплекса обнаружения, тот сканирует пространство с целью обнаружения дронов на расстоянии до полутора километров. Танк в движении способен подавлять дроны противника.

Кроме того, танковый экипаж уничтожил огневые позиции украинских войск. Всего было поражено до 10 человек.

Российские силы в зоне СВО используют и другие средства вражеского подавления. Днем ранее, они ударили по украинским объектам военно-промышленного комплекса при помощи гиперзвуковых ракет «Кинжал». Также ВС РФ заставили отступить Вооруженные силы Украины при помощи авиации. Киев признает сложное положение на фронте, передает «Национальная служба новостей».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военнослужащие применяют в зоне спецоперации на Украине танки с инновационным оборудованием. Они используют комплексы обнаружения и подавления FPV-дронов «Сания». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Выдвинувшийся по боевой задаче экипаж танка Т-80БВМ быстро прибыл на позицию открытия огня. [Он использует комплекс] „Сания“ — автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов», — уточнили в военном ведомстве. По словам разработчика нового комплекса обнаружения, тот сканирует пространство с целью обнаружения дронов на расстоянии до полутора километров. Танк в движении способен подавлять дроны противника. Кроме того, танковый экипаж уничтожил огневые позиции украинских войск. Всего было поражено до 10 человек. Российские силы в зоне СВО используют и другие средства вражеского подавления. Днем ранее, они ударили по украинским объектам военно-промышленного комплекса при помощи гиперзвуковых ракет «Кинжал». Также ВС РФ заставили отступить Вооруженные силы Украины при помощи авиации. Киев признает сложное положение на фронте, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...