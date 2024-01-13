Российские танки в зоне СВО получили инновационное оборудование

Минобороны РФ: танковый экипаж использует средства обнаружения дронов ВСУ

14 января 2024 в 07:34 Размер текста - 17 +

Российский танковый экипаж использует системы для обнаружения дронов ВСУ, уточнили в Минобороны Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие применяют в зоне спецоперации на Украине танки с инновационным оборудованием. Они используют комплексы обнаружения и подавления FPV-дронов «Сания». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Выдвинувшийся по боевой задаче экипаж танка Т-80БВМ быстро прибыл на позицию открытия огня. [Он использует комплекс] „Сания“ — автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов», — уточнили в военном ведомстве. По словам разработчика нового комплекса обнаружения, тот сканирует пространство с целью обнаружения дронов на расстоянии до полутора километров. Танк в движении способен подавлять дроны противника. Кроме того, танковый экипаж уничтожил огневые позиции украинских войск. Всего было поражено до 10 человек. Российские силы в зоне СВО используют и другие средства вражеского подавления. Днем ранее, они ударили по украинским объектам военно-промышленного комплекса при помощи гиперзвуковых ракет «Кинжал». Также ВС РФ заставили отступить Вооруженные силы Украины при помощи авиации. Киев признает сложное положение на фронте, передает «Национальная служба новостей».

Российские военнослужащие применяют в зоне спецоперации на Украине танки с инновационным оборудованием. Они используют комплексы обнаружения и подавления FPV-дронов «Сания». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Выдвинувшийся по боевой задаче экипаж танка Т-80БВМ быстро прибыл на позицию открытия огня. [Он использует комплекс] „Сания“ — автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов», — уточнили в военном ведомстве. По словам разработчика нового комплекса обнаружения, тот сканирует пространство с целью обнаружения дронов на расстоянии до полутора километров. Танк в движении способен подавлять дроны противника. Кроме того, танковый экипаж уничтожил огневые позиции украинских войск. Всего было поражено до 10 человек. Российские силы в зоне СВО используют и другие средства вражеского подавления. Днем ранее, они ударили по украинским объектам военно-промышленного комплекса при помощи гиперзвуковых ракет «Кинжал». Также ВС РФ заставили отступить Вооруженные силы Украины при помощи авиации. Киев признает сложное положение на фронте, передает «Национальная служба новостей».