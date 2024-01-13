ВС РФ применили «Кинжалы» для удара по украинским ВПК: главное о СВО к вечеру 13 января

Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по военным объектам Украины «Кинжалами»

13 января 2024 в 21:27 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении ВСУ потеряли около 35 бойцов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие совершили удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 13 января. В Минобороны РФ сообщили, что российские силы ударили по украинским объектам ВПК с помощью «Кинжалов». По данным ведомства, на украинских ВПК производили различные снаряды, порох и БПЛА. Купянское направление В Минобороны РФ сообщили, что российские силы отразили с помощью артиллерии и авиации три штурмовые украинские группы в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Украинская армия потеряла около 35 бойцов, танк, пять авто, самоходную артиллерийскую установку «Krab» и артиллерийскую систему М777 производства США. В районе города Волчанск Харьковской области был ликвидирован склад боеприпасов 27-й реактивной украинской бригады. Новость по теме ВС РФ поразили президентскую бригаду ВСУ в ДНР: карта СВО на Украине 13 января Краснолиманское направление Российские военные остановили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Украинская армия потеряла около 280-ти бойцов, три боевые бронемашины, девять автомобилей и гаубицу Д-30. Донецкое направление Российские силы нанесли поражение по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Украинская армия потеряла убитыми и ранеными до 320-ти бойцов, четыре танка, две боевые машины пехоты, восемь пикапов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», самоходную гаубицу «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. Южно-Донецкое направление Российские подразделения поразили украинские формирования в районах населенных пунктов Новодонецкое и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Армия противника потеряла больше 110-ти бойцов, три автомобиля и гаубицу Д-20. Запорожское направление Российские войска совершили огневое поражение по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Жеребянки Запорожской области. Украинская армия потеряла до 50-ти бойцов, четыре авто, гаубицу Д-30, а также радиолокационную американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Херсонское направление Российские силы совершили огневое поражение. ВСУ потеряли около 40-ка бойцов, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военнослужащие совершили удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 13 января. В Минобороны РФ сообщили, что российские силы ударили по украинским объектам ВПК с помощью «Кинжалов». По данным ведомства, на украинских ВПК производили различные снаряды, порох и БПЛА. В Минобороны РФ сообщили, что российские силы отразили с помощью артиллерии и авиации три штурмовые украинские группы в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Украинская армия потеряла около 35 бойцов, танк, пять авто, самоходную артиллерийскую установку «Krab» и артиллерийскую систему М777 производства США. В районе города Волчанск Харьковской области был ликвидирован склад боеприпасов 27-й реактивной украинской бригады. Российские военные остановили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Украинская армия потеряла около 280-ти бойцов, три боевые бронемашины, девять автомобилей и гаубицу Д-30. Российские силы нанесли поражение по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Украинская армия потеряла убитыми и ранеными до 320-ти бойцов, четыре танка, две боевые машины пехоты, восемь пикапов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», самоходную гаубицу «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. Российские подразделения поразили украинские формирования в районах населенных пунктов Новодонецкое и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Армия противника потеряла больше 110-ти бойцов, три автомобиля и гаубицу Д-20. Российские войска совершили огневое поражение по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Жеребянки Запорожской области. Украинская армия потеряла до 50-ти бойцов, четыре авто, гаубицу Д-30, а также радиолокационную американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Российские силы совершили огневое поражение. ВСУ потеряли около 40-ка бойцов, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».