Российские военнослужащие совершили удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 13 января.
В Минобороны РФ сообщили, что российские силы ударили по украинским объектам ВПК с помощью «Кинжалов». По данным ведомства, на украинских ВПК производили различные снаряды, порох и БПЛА.
Купянское направление
В Минобороны РФ сообщили, что российские силы отразили с помощью артиллерии и авиации три штурмовые украинские группы в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Украинская армия потеряла около 35 бойцов, танк, пять авто, самоходную артиллерийскую установку «Krab» и артиллерийскую систему М777 производства США. В районе города Волчанск Харьковской области был ликвидирован склад боеприпасов 27-й реактивной украинской бригады.
Краснолиманское направление
Российские военные остановили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Украинская армия потеряла около 280-ти бойцов, три боевые бронемашины, девять автомобилей и гаубицу Д-30.
Донецкое направление
Российские силы нанесли поражение по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Украинская армия потеряла убитыми и ранеными до 320-ти бойцов, четыре танка, две боевые машины пехоты, восемь пикапов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», самоходную гаубицу «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
Южно-Донецкое направление
Российские подразделения поразили украинские формирования в районах населенных пунктов Новодонецкое и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Армия противника потеряла больше 110-ти бойцов, три автомобиля и гаубицу Д-20.
Запорожское направление
Российские войска совершили огневое поражение по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Жеребянки Запорожской области. Украинская армия потеряла до 50-ти бойцов, четыре авто, гаубицу Д-30, а также радиолокационную американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Херсонское направление
Российские силы совершили огневое поражение. ВСУ потеряли около 40-ка бойцов, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
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