Российские военные заставили ВСУ отступить на купянском направлении

12 января 2024 в 07:16 Размер текста - 17 +

Потери в ВСУ на этом направлении составили порядка 85 человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ заставили украинскую армию отступить в районах Лимана и Синьковки. Российские военные отразили четыре контратаки противника при помощи огня артиллерии и авиации. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. «Подразделения группировки войск „Запад“ продолжают выполнять оперативные задачи на купянском направлении. <…> Противник вынужден был отойти в юго-западном направлении», — передает РИА Новости слова Зыбинского. Он отметил, что в районах Лимана и Синьковки мотострелковые соединения отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й и 41-й механизированных бригад украинской армии. Выполнение задачи происходило при поддержке авиации и артиллерийского огня. Бригада противника была усилена бронетехникой. Зыбинский добавил, что потери в рядах армии Украины на купянском направлении составили порядка 85 солдат. Также противник потерял боевую бронемашину, танк Т-64 и три автомобиля. Ранее сообщалось, что на купянском направлении у армии Киева возникла серьезная проблема. По словам отставного генерала ВСУ Сергея Кривоноса, на этом направлении Украина не может обеспечить войска вооружением и обученными военными. Он добавил, что на многих участках фронта солдаты России успешно продвигаются, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВС РФ заставили украинскую армию отступить в районах Лимана и Синьковки. Российские военные отразили четыре контратаки противника при помощи огня артиллерии и авиации. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. «Подразделения группировки войск „Запад“ продолжают выполнять оперативные задачи на купянском направлении. <…> Противник вынужден был отойти в юго-западном направлении», — передает РИА Новости слова Зыбинского. Он отметил, что в районах Лимана и Синьковки мотострелковые соединения отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й и 41-й механизированных бригад украинской армии. Выполнение задачи происходило при поддержке авиации и артиллерийского огня. Бригада противника была усилена бронетехникой. Зыбинский добавил, что потери в рядах армии Украины на купянском направлении составили порядка 85 солдат. Также противник потерял боевую бронемашину, танк Т-64 и три автомобиля. Ранее сообщалось, что на купянском направлении у армии Киева возникла серьезная проблема. По словам отставного генерала ВСУ Сергея Кривоноса, на этом направлении Украина не может обеспечить войска вооружением и обученными военными. Он добавил, что на многих участках фронта солдаты России успешно продвигаются, передает RT.