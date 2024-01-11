11 января 2024

Российские военные заставили ВСУ отступить на купянском направлении

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Потери в ВСУ на этом направлении составили порядка 85 человек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ заставили украинскую армию отступить в районах Лимана и Синьковки. Российские военные отразили четыре контратаки противника при помощи огня артиллерии и авиации. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«Подразделения группировки войск „Запад“ продолжают выполнять оперативные задачи на купянском направлении. <…> Противник вынужден был отойти в юго-западном направлении», — передает РИА Новости слова Зыбинского. Он отметил, что в районах Лимана и Синьковки мотострелковые соединения отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й и 41-й механизированных бригад украинской армии. Выполнение задачи происходило при поддержке авиации и артиллерийского огня. Бригада противника была усилена бронетехникой.

Зыбинский добавил, что потери в рядах армии Украины на купянском направлении составили порядка 85 солдат. Также противник потерял боевую бронемашину, танк Т-64 и три автомобиля.

Ранее сообщалось, что на купянском направлении у армии Киева возникла серьезная проблема. По словам отставного генерала ВСУ Сергея Кривоноса, на этом направлении Украина не может обеспечить войска вооружением и обученными военными. Он добавил, что на многих участках фронта солдаты России успешно продвигаются, передает RT.

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ВС РФ заставили украинскую армию отступить в районах Лимана и Синьковки. Российские военные отразили четыре контратаки противника при помощи огня артиллерии и авиации. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. «Подразделения группировки войск „Запад“ продолжают выполнять оперативные задачи на купянском направлении. <…> Противник вынужден был отойти в юго-западном направлении», — передает РИА Новости слова Зыбинского. Он отметил, что в районах Лимана и Синьковки мотострелковые соединения отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й и 41-й механизированных бригад украинской армии. Выполнение задачи происходило при поддержке авиации и артиллерийского огня. Бригада противника была усилена бронетехникой. Зыбинский добавил, что потери в рядах армии Украины на купянском направлении составили порядка 85 солдат. Также противник потерял боевую бронемашину, танк Т-64 и три автомобиля. Ранее сообщалось, что на купянском направлении у армии Киева возникла серьезная проблема. По словам отставного генерала ВСУ Сергея Кривоноса, на этом направлении Украина не может обеспечить войска вооружением и обученными военными. Он добавил, что на многих участках фронта солдаты России успешно продвигаются, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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