Автобус сбил пешехода на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

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Клипарт. Сургут, медицина, скорая помошь
Автобус сбил пешехода на «трассе смерти» в Тюменской области Фото:

На 189-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск автобус «Сетра» сбил 22-летнего тоболяка. В результате ДТП молодой человек скончался, передает УГИБДД МВД России по Тюменской области.

«Житель села Кутарбитка Тобольского района погиб в аварии на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. На 189-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск автобусом „Сетра“, следовавшим по маршруту „Чебоксары-Когалым“, сбит 22-летний пешеход», — написано в telegram-канале ведомства.

В автобусе находились 43 пассажира, они не пострадали. По предварительным данным, пешеход переходил трассу в неположенном месте — не по пешеходному переходу. Обстоятельства трагедии выясняются.

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На 189-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск автобус «Сетра» сбил 22-летнего тоболяка. В результате ДТП молодой человек скончался, передает УГИБДД МВД России по Тюменской области. «Житель села Кутарбитка Тобольского района погиб в аварии на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. На 189-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск автобусом „Сетра“, следовавшим по маршруту „Чебоксары-Когалым“, сбит 22-летний пешеход», — написано в telegram-канале ведомства. В автобусе находились 43 пассажира, они не пострадали. По предварительным данным, пешеход переходил трассу в неположенном месте — не по пешеходному переходу. Обстоятельства трагедии выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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