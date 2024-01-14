Автобус сбил пешехода на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

На 189-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск автобус «Сетра» сбил 22-летнего тоболяка. В результате ДТП молодой человек скончался, передает УГИБДД МВД России по Тюменской области.
«Житель села Кутарбитка Тобольского района погиб в аварии на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. На 189-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск автобусом „Сетра“, следовавшим по маршруту „Чебоксары-Когалым“, сбит 22-летний пешеход», — написано в telegram-канале ведомства.
В автобусе находились 43 пассажира, они не пострадали. По предварительным данным, пешеход переходил трассу в неположенном месте — не по пешеходному переходу. Обстоятельства трагедии выясняются.
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