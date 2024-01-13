Суд начнет рассматривать иск о банкротстве пермского фармацевта весной

Рассмотрение иска назначено на 12 марта
Арбитражный суд Пермского края принял заявление о банкротстве фармацевта Николая Шаврина и рассмотрит его 12 марта. Об этом сообщается в картотеке суда.
«Обоснованность иска будет проверяться судом 12 марта. Сумма исковых требований, по мнению Шаврина, составляет около 4,1 миллиарда рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на материалы суда.
Ранее суд арестовал имущество фармацевтов Андрея Годовалова и Николая Шаврина. Они вместе владели компанией ООО «Годовалов», объявившей о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Заявление Годовалова об иске будет рассмотрено 12 февраля.
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