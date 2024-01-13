13 января 2024
12 января 2024

Суд начнет рассматривать иск о банкротстве пермского фармацевта весной

© Служба новостей «URA.RU»
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Рассмотрение иска назначено на 12 марта Фото:

Арбитражный суд Пермского края принял заявление о банкротстве фармацевта Николая Шаврина и рассмотрит его 12 марта. Об этом сообщается в картотеке суда.

«Обоснованность иска будет проверяться судом 12 марта. Сумма исковых требований, по мнению Шаврина, составляет около 4,1 миллиарда рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на материалы суда.

Ранее суд арестовал имущество фармацевтов Андрея Годовалова и Николая Шаврина. Они вместе владели компанией ООО «Годовалов», объявившей о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Заявление Годовалова об иске будет рассмотрено 12 февраля.

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Арбитражный суд Пермского края принял заявление о банкротстве фармацевта Николая Шаврина и рассмотрит его 12 марта. Об этом сообщается в картотеке суда. «Обоснованность иска будет проверяться судом 12 марта. Сумма исковых требований, по мнению Шаврина, составляет около 4,1 миллиарда рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на материалы суда. Ранее суд арестовал имущество фармацевтов Андрея Годовалова и Николая Шаврина. Они вместе владели компанией ООО «Годовалов», объявившей о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Заявление Годовалова об иске будет рассмотрено 12 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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