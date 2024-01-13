13 января 2024
12 января 2024

Курганский пенсионер фиктивно прописал в своем доме 12 мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Против мужчины завели уголовное дело Фото:

Против жителя Кургана, который фиктивно прописал у себя 12 мигрантов, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В 2023 году 63-летний житель Кургана подал уведомление о постановке на учет по своему адресу в частном доме 12 мигрантов. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации“», — сообщили на сайте ведомства.

Во время проверки выяснилось, что в доме мигранты никогда не бывали и жили в другом месте. Иностранцы имели патенты и приехали в Курганскую область на заработки. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а мигрантов сняли с миграционного учета.

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Против жителя Кургана, который фиктивно прописал у себя 12 мигрантов, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В 2023 году 63-летний житель Кургана подал уведомление о постановке на учет по своему адресу в частном доме 12 мигрантов. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации“», — сообщили на сайте ведомства. Во время проверки выяснилось, что в доме мигранты никогда не бывали и жили в другом месте. Иностранцы имели патенты и приехали в Курганскую область на заработки. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а мигрантов сняли с миграционного учета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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