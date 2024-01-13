Курганский пенсионер фиктивно прописал в своем доме 12 мигрантов

Против жителя Кургана, который фиктивно прописал у себя 12 мигрантов, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«В 2023 году 63-летний житель Кургана подал уведомление о постановке на учет по своему адресу в частном доме 12 мигрантов. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации“», — сообщили на сайте ведомства.
Во время проверки выяснилось, что в доме мигранты никогда не бывали и жили в другом месте. Иностранцы имели патенты и приехали в Курганскую область на заработки. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а мигрантов сняли с миграционного учета.
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