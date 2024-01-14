В Ростове-на-Дону и Азове произошла авария с отключением электричества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Электросети. Тюмень, россети, электросети, электрики, линии электропередач, электричество, электрификация, электросеть, россети тюмень
Электроснабжение в Ростове-на-Дону обещали восстановить в ближайшее время Фото:

В Ростове-на-Дону и Азове произошли технологические нарушения, из-за чего в некоторых домах было отключено электричество. Об этом сообщили в компании «Донэнерго».

«Город Ростов-на-Дону, в 06:01 произошло технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации, что привело к частичному отключению потребителей: ул. Максима Горького», — говорится в сообщении telegram-канала компании. Там предупредили, что электроснабжение будет восстановлено без предупреждения.

Также без электричества осталась часть жителей Азова. Из-за аварии была отключена электроэнергия почти на 40 улицах города. В «Донэнерго» пообещали восстановить энергоснабжение в течение трех часов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ростове-на-Дону и Азове произошли технологические нарушения, из-за чего в некоторых домах было отключено электричество. Об этом сообщили в компании «Донэнерго». «Город Ростов-на-Дону, в 06:01 произошло технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации, что привело к частичному отключению потребителей: ул. Максима Горького», — говорится в сообщении telegram-канала компании. Там предупредили, что электроснабжение будет восстановлено без предупреждения. Также без электричества осталась часть жителей Азова. Из-за аварии была отключена электроэнергия почти на 40 улицах города. В «Донэнерго» пообещали восстановить энергоснабжение в течение трех часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...