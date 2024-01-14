В Ростове-на-Дону и Азове произошла авария с отключением электричества

В Ростове-на-Дону и Азове произошли технологические нарушения, из-за чего в некоторых домах было отключено электричество. Об этом сообщили в компании «Донэнерго».
«Город Ростов-на-Дону, в 06:01 произошло технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации, что привело к частичному отключению потребителей: ул. Максима Горького», — говорится в сообщении telegram-канала компании. Там предупредили, что электроснабжение будет восстановлено без предупреждения.
Также без электричества осталась часть жителей Азова. Из-за аварии была отключена электроэнергия почти на 40 улицах города. В «Донэнерго» пообещали восстановить энергоснабжение в течение трех часов.
В Ростове-на-Дону и Азове произошли технологические нарушения, из-за чего в некоторых домах было отключено электричество. Об этом сообщили в компании «Донэнерго». «Город Ростов-на-Дону, в 06:01 произошло технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации, что привело к частичному отключению потребителей: ул. Максима Горького», — говорится в сообщении telegram-канала компании. Там предупредили, что электроснабжение будет восстановлено без предупреждения. Также без электричества осталась часть жителей Азова. Из-за аварии была отключена электроэнергия почти на 40 улицах города. В «Донэнерго» пообещали восстановить энергоснабжение в течение трех часов.