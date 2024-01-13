Момент гибели ребенка в бассейне Челябинска попал на видео

Момент гибели ребенка во время купания в термальном комплексе «Лето» в ТРК «Мегаполис» попал на видео. На кадрах видно, что шестилетний мальчик с удовольствием купается вместе с другими детьми, но затем теряет круг.
«На видео вокруг ребенка много купающихся детей. Затем мальчик выпадает из круга и оказывается под водой», — пишет telegram-канал «Криминальный СЭТ».
Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели малолетнего в бассейне Челябинска. В пресс-службе ведомства отмечают, что ребенок утонул 13 января. Он пришел в бассейн культурно-развлекательного комплекса вместе с матерью, но в момент гибели оказался без присмотра взрослых.
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