13 января 2024
12 января 2024

Момент гибели ребенка в бассейне Челябинска попал на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка видеокамер и систем безопасности в школе. Челябинск, видеонаблюдение, видеокамера, тепловизор, система безопасности, валли
Кадры с тонущим мальчиком расходятся по сети Фото:

Момент гибели ребенка во время купания в термальном комплексе «Лето» в ТРК «Мегаполис» попал на видео. На кадрах видно, что шестилетний мальчик с удовольствием купается вместе с другими детьми, но затем теряет круг.

«На видео вокруг ребенка много купающихся детей. Затем мальчик выпадает из круга и оказывается под водой», — пишет telegram-канал «Криминальный СЭТ».

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели малолетнего в бассейне Челябинска. В пресс-службе ведомства отмечают, что ребенок утонул 13 января. Он пришел в бассейн культурно-развлекательного комплекса вместе с матерью, но в момент гибели оказался без присмотра взрослых.

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Момент гибели ребенка во время купания в термальном комплексе «Лето» в ТРК «Мегаполис» попал на видео. На кадрах видно, что шестилетний мальчик с удовольствием купается вместе с другими детьми, но затем теряет круг. «На видео вокруг ребенка много купающихся детей. Затем мальчик выпадает из круга и оказывается под водой», — пишет telegram-канал «Криминальный СЭТ». Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели малолетнего в бассейне Челябинска. В пресс-службе ведомства отмечают, что ребенок утонул 13 января. Он пришел в бассейн культурно-развлекательного комплекса вместе с матерью, но в момент гибели оказался без присмотра взрослых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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