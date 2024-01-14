Суд Москвы приравнял объявления «только для славян» к пропаганде экстремизма

Московский суд признал пропагандой экстремизма объявления о приеме на работу «только славян». В ведомстве посчитали, что объявления такого характера разжигают национальную рознь. Соответствующие объявления в соцсетях теперь признаны запрещенной информацией.
«В Дорогомиловский суд обратились представители прокуратуры с жалобами на объявления во „ВКонтакте“. В них искали работников. <…> При этом соискатель обязательно должен был быть славянином. <…> Суд посчитал, что такие объявления нарушают антиэкстремистское законодательство», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Объявления такого характера в скором времени должны внести в реестр Роскомнадзора, подчеркнули авторы канала.
В России действует Федеральный закон от 25 июля 2002 «О противодействии экстремистской деятельности». В нем есть пункт, направленный на противодействие социальной, расовой, национальной или религиозной розни.
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