В Исландии, на полуострове Рейкьянес, произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль. Жители находящегося недалеко города Гриндавика были эвакуированы.
«В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, расположенного на полуострове Рейкьянес вблизи от города Гриндавик», — передает «Ридус» сообщение телекомпании RUV. Уточняется, что утром 14 января около вулкана зафиксировали серию подземных толчков. Власти объявили режим ЧС. Также к Фаградальсфьядлю отправлены вертолеты для оценки ситуации.
Жителей Гриндавика начали эвакуировать еще в ноябре 2023 года, так как после землетрясений под городом скопилось большое количество магмы. Сейчас оттуда увезли всех оставшихся горожан.
Ранее сообщалось о мощном извержении вулкана на японском острове Суваносэ. Метеорологи дали произошедшему третий уровень опасности.
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