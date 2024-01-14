В Исландии началось извержение вулкана, прошла эвакуация. Видео

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Цех проката широкой балки Нижнетагильского металлургического комбината. Нижний Тагил, жар, металлургия, раскаленный металл, огонь, солнце, шлак, лава, вулкан, солнечные пятна, пятна на солнце
Еще в ноябре 2023 года под Гриндавиком скопилось много магмы Фото:

В Исландии, на полуострове Рейкьянес, произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль. Жители находящегося недалеко города Гриндавика были эвакуированы.

«В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, расположенного на полуострове Рейкьянес вблизи от города Гриндавик», — передает «Ридус» сообщение телекомпании RUV. Уточняется, что утром 14 января около вулкана зафиксировали серию подземных толчков. Власти объявили режим ЧС. Также к Фаградальсфьядлю отправлены вертолеты для оценки ситуации.

Жителей Гриндавика начали эвакуировать еще в ноябре 2023 года, так как после землетрясений под городом скопилось большое количество магмы. Сейчас оттуда увезли всех оставшихся горожан.

Ранее сообщалось о мощном извержении вулкана на японском острове Суваносэ. Метеорологи дали произошедшему третий уровень опасности.

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В Исландии, на полуострове Рейкьянес, произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль. Жители находящегося недалеко города Гриндавика были эвакуированы. «В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, расположенного на полуострове Рейкьянес вблизи от города Гриндавик», — передает «Ридус» сообщение телекомпании RUV. Уточняется, что утром 14 января около вулкана зафиксировали серию подземных толчков. Власти объявили режим ЧС. Также к Фаградальсфьядлю отправлены вертолеты для оценки ситуации. Жителей Гриндавика начали эвакуировать еще в ноябре 2023 года, так как после землетрясений под городом скопилось большое количество магмы. Сейчас оттуда увезли всех оставшихся горожан. Ранее сообщалось о мощном извержении вулкана на японском острове Суваносэ. Метеорологи дали произошедшему третий уровень опасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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