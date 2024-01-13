13 января 2024
12 января 2024

Курганские власти придумали, как защитить косуль-мигрантов на дорогах

В Курганской области из-за косуль-мигрантов установят временные дорожные знаки
© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна "Спаси меня". Челябинск, животные, косуля
Косули мигрируют из-за погодных условий Фото:
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На дорогах в Курганской области установят временные дорожные знаки «Дикие животные» из-за косуль-мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В связи с продолжающейся миграцией косуль на дорогах Курганской области будут установлены временные дорожные знаки „Дикие животные“. Это решение было озвучено во время выезда исполняющего обязанности директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Валерия Земляных в Шадринский округ», — сообщили в telegram-канале правительства.

«Миграция косуль — это нормальное явление, в качестве дополнительных мер выкладываем корм и вскрываем кормовые поля, пробиваем дороги клином, чтобы животные могли перемещаться вдали от трасс», — рассказал Земляных. Причиной миграции косуль стало чередование сильных морозов с оттепелями, дождь и установление твердого наста. В случае встречи с животными не стоит издавать резких звуков и делать резких движений, пытаться поймать их или сфотографироваться с ними, а также самостоятельно выгнать с территории.

Косули приходят в Курганскую область из областей рядом с рекой Волга и Свердловской области. Те животные, которые чаще всего выходят на дороги городов, являются телятами, ставшими сиротами, что произошло из-за браконьеров, убивающих взрослых особей.

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На дорогах в Курганской области установят временные дорожные знаки «Дикие животные» из-за косуль-мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «В связи с продолжающейся миграцией косуль на дорогах Курганской области будут установлены временные дорожные знаки „Дикие животные“. Это решение было озвучено во время выезда исполняющего обязанности директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Валерия Земляных в Шадринский округ», — сообщили в telegram-канале правительства. «Миграция косуль — это нормальное явление, в качестве дополнительных мер выкладываем корм и вскрываем кормовые поля, пробиваем дороги клином, чтобы животные могли перемещаться вдали от трасс», — рассказал Земляных. Причиной миграции косуль стало чередование сильных морозов с оттепелями, дождь и установление твердого наста. В случае встречи с животными не стоит издавать резких звуков и делать резких движений, пытаться поймать их или сфотографироваться с ними, а также самостоятельно выгнать с территории. Косули приходят в Курганскую область из областей рядом с рекой Волга и Свердловской области. Те животные, которые чаще всего выходят на дороги городов, являются телятами, ставшими сиротами, что произошло из-за браконьеров, убивающих взрослых особей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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