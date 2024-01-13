Курганские власти придумали, как защитить косуль-мигрантов на дорогах

В Курганской области из-за косуль-мигрантов установят временные дорожные знаки

14 января 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Косули мигрируют из-за погодных условий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Голодные косули атаковали курганские города На дорогах в Курганской области установят временные дорожные знаки «Дикие животные» из-за косуль-мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «В связи с продолжающейся миграцией косуль на дорогах Курганской области будут установлены временные дорожные знаки „Дикие животные“. Это решение было озвучено во время выезда исполняющего обязанности директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Валерия Земляных в Шадринский округ», — сообщили в telegram-канале правительства. «Миграция косуль — это нормальное явление, в качестве дополнительных мер выкладываем корм и вскрываем кормовые поля, пробиваем дороги клином, чтобы животные могли перемещаться вдали от трасс», — рассказал Земляных. Причиной миграции косуль стало чередование сильных морозов с оттепелями, дождь и установление твердого наста. В случае встречи с животными не стоит издавать резких звуков и делать резких движений, пытаться поймать их или сфотографироваться с ними, а также самостоятельно выгнать с территории. Косули приходят в Курганскую область из областей рядом с рекой Волга и Свердловской области. Те животные, которые чаще всего выходят на дороги городов, являются телятами, ставшими сиротами, что произошло из-за браконьеров, убивающих взрослых особей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На дорогах в Курганской области установят временные дорожные знаки «Дикие животные» из-за косуль-мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «В связи с продолжающейся миграцией косуль на дорогах Курганской области будут установлены временные дорожные знаки „Дикие животные“. Это решение было озвучено во время выезда исполняющего обязанности директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Валерия Земляных в Шадринский округ», — сообщили в telegram-канале правительства. «Миграция косуль — это нормальное явление, в качестве дополнительных мер выкладываем корм и вскрываем кормовые поля, пробиваем дороги клином, чтобы животные могли перемещаться вдали от трасс», — рассказал Земляных. Причиной миграции косуль стало чередование сильных морозов с оттепелями, дождь и установление твердого наста. В случае встречи с животными не стоит издавать резких звуков и делать резких движений, пытаться поймать их или сфотографироваться с ними, а также самостоятельно выгнать с территории. Косули приходят в Курганскую область из областей рядом с рекой Волга и Свердловской области. Те животные, которые чаще всего выходят на дороги городов, являются телятами, ставшими сиротами, что произошло из-за браконьеров, убивающих взрослых особей.