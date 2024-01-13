В ЯНАО закрыли зимник, на котором недавно восстановили движение

Зимник Аксарка-Салемал снова закрыт
Недавно отрытый участок Аксарка-Салемал на зимнике Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале снова закрыт. Об этом сообщили в департаменте транспорта ЯНАО.
«Закрывается движение для всех видов транспорта на участке Аксарка-Салемал зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», — написано telegram-канале ведомства. Это произошло в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Этот участок был закрыт три дня. Утром 14 января его открыли, но хорошие погодные условия продлились недолго.
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