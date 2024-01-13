13 января 2024
12 января 2024

В ЯНАО закрыли зимник, на котором недавно восстановили движение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. ЯНАО , трасса, путешествие, зимник, дорога
Зимник Аксарка-Салемал снова закрыт Фото:

Недавно отрытый участок Аксарка-Салемал на зимнике Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале снова закрыт. Об этом сообщили в департаменте транспорта ЯНАО.

«Закрывается движение для всех видов транспорта на участке Аксарка-Салемал зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», — написано telegram-канале ведомства. Это произошло в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Этот участок был закрыт три дня. Утром 14 января его открыли, но хорошие погодные условия продлились недолго.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Недавно отрытый участок Аксарка-Салемал на зимнике Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале снова закрыт. Об этом сообщили в департаменте транспорта ЯНАО. «Закрывается движение для всех видов транспорта на участке Аксарка-Салемал зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», — написано telegram-канале ведомства. Это произошло в связи с неблагоприятными погодными условиями. Этот участок был закрыт три дня. Утром 14 января его открыли, но хорошие погодные условия продлились недолго.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...