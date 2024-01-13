Дорожники ЯНАО открыли участок зимника, который после бури был закрыт три дня

В ЯНАО открыли движение по участку Аксарка — Салемал зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале, который был закрыт три дня из-за последствий бури. Участок открыт для всех типов транспортных средств (ТС) общей массой до 10 тонн, сообщает департамент транспорта ЯНАО.
«Открыто движение по участку Аксарка — Салемал зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех типов ТС общей массой до 10 тонн», — написало ведомство в своем telegram-канале. Этот участок зимней дороги был перекрыт с 11 января. На нем проводились работы по расчистке последствий бури.
Также 11 января было ограничено движение еще на четырех зимниках и шести автодорогах. Это произошло из-за ухудшения погодных условий в регионе.
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