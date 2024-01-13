13 января 2024

Следком ХМАО подтвердил задержание тренера, уличенного в педофилии

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Ивану Казанцеву. Екатеринбург, заключенные, тюрьма, арестованный, подсудимый, задержанный
Тренера, которого подозревают в педофилии, поместили в ИВС Фото:
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Тренера по хоккею из Нижневартовска заподозрили в педофилии

В Нижневартовске Следственный комитет подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении тренера одной из муниципальных спортивных школ, который вступил в переписку сексуального характера с несовершеннолетними подопечными. В пресс-службе СУ СКР по ХМАО URA.RU сообщили, что подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении двух и более лиц). По данным следствия, подозреваемый на протяжении 2023 года отправлял через социальную сеть сообщения интимного содержания несовершеннолетним», — сообщили в ведомстве.

Расследование продолжается. Сейчас СК устанавливает все обстоятельства преступления.

Ранее URA.RU публиковало инсайд о возбуждении уголовного дела в отношении тренера, уличенного в педофилии. Источники сообщали о том, что он вступил в интимную переписку с несколькими девочками 13-16 лет.

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В Нижневартовске Следственный комитет подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении тренера одной из муниципальных спортивных школ, который вступил в переписку сексуального характера с несовершеннолетними подопечными. В пресс-службе СУ СКР по ХМАО URA.RU сообщили, что подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. «Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении двух и более лиц). По данным следствия, подозреваемый на протяжении 2023 года отправлял через социальную сеть сообщения интимного содержания несовершеннолетним», — сообщили в ведомстве. Расследование продолжается. Сейчас СК устанавливает все обстоятельства преступления. Ранее URA.RU публиковало инсайд о возбуждении уголовного дела в отношении тренера, уличенного в педофилии. Источники сообщали о том, что он вступил в интимную переписку с несколькими девочками 13-16 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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