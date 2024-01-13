Следком ХМАО подтвердил задержание тренера, уличенного в педофилии

14 января 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Тренера, которого подозревают в педофилии, поместили в ИВС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Тренера по хоккею из Нижневартовска заподозрили в педофилии В Нижневартовске Следственный комитет подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении тренера одной из муниципальных спортивных школ, который вступил в переписку сексуального характера с несовершеннолетними подопечными. В пресс-службе СУ СКР по ХМАО URA.RU сообщили, что подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. «Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении двух и более лиц). По данным следствия, подозреваемый на протяжении 2023 года отправлял через социальную сеть сообщения интимного содержания несовершеннолетним», — сообщили в ведомстве. Расследование продолжается. Сейчас СК устанавливает все обстоятельства преступления. Ранее URA.RU публиковало инсайд о возбуждении уголовного дела в отношении тренера, уличенного в педофилии. Источники сообщали о том, что он вступил в интимную переписку с несколькими девочками 13-16 лет.

В Нижневартовске Следственный комитет подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении тренера одной из муниципальных спортивных школ, который вступил в переписку сексуального характера с несовершеннолетними подопечными. В пресс-службе СУ СКР по ХМАО URA.RU сообщили, что подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. «Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении двух и более лиц). По данным следствия, подозреваемый на протяжении 2023 года отправлял через социальную сеть сообщения интимного содержания несовершеннолетним», — сообщили в ведомстве. Расследование продолжается. Сейчас СК устанавливает все обстоятельства преступления. Ранее URA.RU публиковало инсайд о возбуждении уголовного дела в отношении тренера, уличенного в педофилии. Источники сообщали о том, что он вступил в интимную переписку с несколькими девочками 13-16 лет.