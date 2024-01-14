Общество Здоровье Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о «болезни X» Роспотребнадзор: заявления о «болезни Х» могут иметь экономические мотивы 14 января 2024 в 17:42 Размер текста - 17 + Роспотребнадзор сообщил, что на ВЭФе обсудят «болезнь X» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заявления о «болезни X» могут иметь не научные, а экономические мотивы. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, хотят поднять тему «болезни X», которая способна превзойти в 20 раз по количеству смертей пандемию коронавируса. «Включение „болезни X“ в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупную фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что это выгодно для больших фармацевтических кампаний, которые якобы показывают свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии. Ранее сообщалось, что на форму в Давосе участники будут обсуждать меры по подготовке к масштабной эпидемии «болезни X». По данным организаторов, спикерами обсуждения станут глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, председатель правления AstraZeneca Мишель Демаре, а также журналисты и эксперты. Заявления о «болезни X» могут иметь не научные, а экономические мотивы. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, хотят поднять тему «болезни X», которая способна превзойти в 20 раз по количеству смертей пандемию коронавируса. «Включение „болезни X“ в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупную фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что это выгодно для больших фармацевтических кампаний, которые якобы показывают свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии. Ранее сообщалось, что на форму в Давосе участники будут обсуждать меры по подготовке к масштабной эпидемии «болезни X». По данным организаторов, спикерами обсуждения станут глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, председатель правления AstraZeneca Мишель Демаре, а также журналисты и эксперты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям