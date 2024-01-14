Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о «болезни X»

Роспотребнадзор: заявления о «болезни Х» могут иметь экономические мотивы
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Рейд по соблюдения масочного режима в транспорте и на объектах торговли. Челябинск, шеврон, роспотребнадзор
Роспотребнадзор сообщил, что на ВЭФе обсудят «болезнь X» Фото:

Заявления о «болезни X» могут иметь не научные, а экономические мотивы. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, хотят поднять тему «болезни X», которая способна превзойти в 20 раз по количеству смертей пандемию коронавируса.

«Включение „болезни X“ в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупную фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что это выгодно для больших фармацевтических кампаний, которые якобы показывают свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии.

Ранее сообщалось, что на форму в Давосе участники будут обсуждать меры по подготовке к масштабной эпидемии «болезни X». По данным организаторов, спикерами обсуждения станут глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, председатель правления AstraZeneca Мишель Демаре, а также журналисты и эксперты.

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Заявления о «болезни X» могут иметь не научные, а экономические мотивы. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, хотят поднять тему «болезни X», которая способна превзойти в 20 раз по количеству смертей пандемию коронавируса. «Включение „болезни X“ в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупную фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что это выгодно для больших фармацевтических кампаний, которые якобы показывают свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии. Ранее сообщалось, что на форму в Давосе участники будут обсуждать меры по подготовке к масштабной эпидемии «болезни X». По данным организаторов, спикерами обсуждения станут глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, председатель правления AstraZeneca Мишель Демаре, а также журналисты и эксперты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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