13 января 2024
12 января 2024

Роспотребнадзор за год снял с прилавков ЯНАО почти 10 тонн овощей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город Назрань. Аэропорт Магас. Ингушетия, овощи, покупатель, ларек, фрукты, рынок, магазин
Овощи не прошли проверку Фото:

За 2023 год Роспотребнадзор по ЯНАО снял с прилавков магазинов почти 10 тонн овощей. Помимо этого, инспекторы изъяли 8,8 тысячи штук куриных яиц, сообщает ведомство.

«Из продовольственной группы товаров наибольший удельный вес проверенных приходится на овощи, корнеплоды и клубнеплоды — 56 тонн 474 килограмма, из которых было снято с реализации — 9 тонн 981 килограмм. <…> И 8,8 тысячи штук куриных яиц», — написано на сайте Роспотребнадзора по ЯНАО.

Также с прилавков были сняты: мясо и птица (124 килограмма), молочная продукция (122 литра), рыба и рыбные продукты (31,6 килограмма), кондитерские изделия (57,6 килограмма), фрукты и ягоды (20,7 килограмма), пищевые добавки (27,6 килограмма). Основные причины изъятия товаров из оборота розничной сети — это несоответствие их требованиям технических регламентов, нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, истекший срок годности и отсутствие сопроводительных документов на товар.

Ранее Тюменьстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в ЯНАО. Среди них оказались яйца, сахар, овощи, мясо и курица.

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За 2023 год Роспотребнадзор по ЯНАО снял с прилавков магазинов почти 10 тонн овощей. Помимо этого, инспекторы изъяли 8,8 тысячи штук куриных яиц, сообщает ведомство. «Из продовольственной группы товаров наибольший удельный вес проверенных приходится на овощи, корнеплоды и клубнеплоды — 56 тонн 474 килограмма, из которых было снято с реализации — 9 тонн 981 килограмм. <…> И 8,8 тысячи штук куриных яиц», — написано на сайте Роспотребнадзора по ЯНАО. Также с прилавков были сняты: мясо и птица (124 килограмма), молочная продукция (122 литра), рыба и рыбные продукты (31,6 килограмма), кондитерские изделия (57,6 килограмма), фрукты и ягоды (20,7 килограмма), пищевые добавки (27,6 килограмма). Основные причины изъятия товаров из оборота розничной сети — это несоответствие их требованиям технических регламентов, нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, истекший срок годности и отсутствие сопроводительных документов на товар. Ранее Тюменьстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в ЯНАО. Среди них оказались яйца, сахар, овощи, мясо и курица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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