Роспотребнадзор за год снял с прилавков ЯНАО почти 10 тонн овощей

За 2023 год Роспотребнадзор по ЯНАО снял с прилавков магазинов почти 10 тонн овощей. Помимо этого, инспекторы изъяли 8,8 тысячи штук куриных яиц, сообщает ведомство.
«Из продовольственной группы товаров наибольший удельный вес проверенных приходится на овощи, корнеплоды и клубнеплоды — 56 тонн 474 килограмма, из которых было снято с реализации — 9 тонн 981 килограмм. <…> И 8,8 тысячи штук куриных яиц», — написано на сайте Роспотребнадзора по ЯНАО.
Также с прилавков были сняты: мясо и птица (124 килограмма), молочная продукция (122 литра), рыба и рыбные продукты (31,6 килограмма), кондитерские изделия (57,6 килограмма), фрукты и ягоды (20,7 килограмма), пищевые добавки (27,6 килограмма). Основные причины изъятия товаров из оборота розничной сети — это несоответствие их требованиям технических регламентов, нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, истекший срок годности и отсутствие сопроводительных документов на товар.
Ранее Тюменьстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в ЯНАО. Среди них оказались яйца, сахар, овощи, мясо и курица.
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