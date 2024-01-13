Роспотребнадзор за год снял с прилавков ЯНАО почти 10 тонн овощей

14 января 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Овощи не прошли проверку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU За 2023 год Роспотребнадзор по ЯНАО снял с прилавков магазинов почти 10 тонн овощей. Помимо этого, инспекторы изъяли 8,8 тысячи штук куриных яиц, сообщает ведомство. «Из продовольственной группы товаров наибольший удельный вес проверенных приходится на овощи, корнеплоды и клубнеплоды — 56 тонн 474 килограмма, из которых было снято с реализации — 9 тонн 981 килограмм. <…> И 8,8 тысячи штук куриных яиц», — написано на сайте Роспотребнадзора по ЯНАО. Также с прилавков были сняты: мясо и птица (124 килограмма), молочная продукция (122 литра), рыба и рыбные продукты (31,6 килограмма), кондитерские изделия (57,6 килограмма), фрукты и ягоды (20,7 килограмма), пищевые добавки (27,6 килограмма). Основные причины изъятия товаров из оборота розничной сети — это несоответствие их требованиям технических регламентов, нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, истекший срок годности и отсутствие сопроводительных документов на товар. Ранее Тюменьстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в ЯНАО. Среди них оказались яйца, сахар, овощи, мясо и курица.

За 2023 год Роспотребнадзор по ЯНАО снял с прилавков магазинов почти 10 тонн овощей. Помимо этого, инспекторы изъяли 8,8 тысячи штук куриных яиц, сообщает ведомство. «Из продовольственной группы товаров наибольший удельный вес проверенных приходится на овощи, корнеплоды и клубнеплоды — 56 тонн 474 килограмма, из которых было снято с реализации — 9 тонн 981 килограмм. <…> И 8,8 тысячи штук куриных яиц», — написано на сайте Роспотребнадзора по ЯНАО. Также с прилавков были сняты: мясо и птица (124 килограмма), молочная продукция (122 литра), рыба и рыбные продукты (31,6 килограмма), кондитерские изделия (57,6 килограмма), фрукты и ягоды (20,7 килограмма), пищевые добавки (27,6 килограмма). Основные причины изъятия товаров из оборота розничной сети — это несоответствие их требованиям технических регламентов, нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, истекший срок годности и отсутствие сопроводительных документов на товар. Ранее Тюменьстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в ЯНАО. Среди них оказались яйца, сахар, овощи, мясо и курица.