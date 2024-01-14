Терапевт рассказала, как подготовиться к купанию в проруби за неделю

Терапевт Чернышова: перед купанием в проруби нужно принимать контрастный душ

14 января 2024 в 22:04 Размер текста - 17 +

Надежда Чернышова посоветовала не пить алкоголь перед купанием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За неделю до купания в проруби на Крещение нужно принимать контрастный душ, чтобы подготовить сосуды. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, людям с хроническими заболеваниями и простудами не стоит окунаться в прорубь. «Здоровому человеку в течение нескольких дней перед купанием в проруби можно попринимать контрастный душ, чтобы немного подготовить сосуды», — заявила Чернышова в беседе с « Ридусом» . Она отметила, что если человек простужен или у него есть хроническое заболевание, то лучше воздержаться от купания в проруби. Терапевт посоветовала перед купанием не употреблять алкоголь, так как он нарушает терморегуляцию и увеличивает риск переохлаждения. После плотного ужина и натощак также не стоит окунаться в прорубь. Лучше съесть что-то низкокалорийное, но сытное. Чернышова посоветовала купаться в специально оборудованных для этого местах. Она заявила, что нужно взять с собой термос с горячим сладким чаем и теплые вещи, чтобы после купания быстро согреться. «Обязательно захватите шерстяные носки, резиновые тапочки, полотенце и, по возможности, махровый халат», — сообщила терапевт. Также она отметила, что после купания не нужно задерживаться на улице, особенно если намокли волосы. Ранее врачи сообщили, что человеку с хроническими заболеваниями или признаками ОРВИ стоит воздержаться от купания в проруби, иначе можно заработать пневмонию, отит, цистит и пиелонефрит. Еще более плохими последствиями, по данным специалистов, могут стать — инфаркт и инсульт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За неделю до купания в проруби на Крещение нужно принимать контрастный душ, чтобы подготовить сосуды. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, людям с хроническими заболеваниями и простудами не стоит окунаться в прорубь. «Здоровому человеку в течение нескольких дней перед купанием в проруби можно попринимать контрастный душ, чтобы немного подготовить сосуды», — заявила Чернышова в беседе с «Ридусом». Она отметила, что если человек простужен или у него есть хроническое заболевание, то лучше воздержаться от купания в проруби. Терапевт посоветовала перед купанием не употреблять алкоголь, так как он нарушает терморегуляцию и увеличивает риск переохлаждения. После плотного ужина и натощак также не стоит окунаться в прорубь. Лучше съесть что-то низкокалорийное, но сытное. Чернышова посоветовала купаться в специально оборудованных для этого местах. Она заявила, что нужно взять с собой термос с горячим сладким чаем и теплые вещи, чтобы после купания быстро согреться. «Обязательно захватите шерстяные носки, резиновые тапочки, полотенце и, по возможности, махровый халат», — сообщила терапевт. Также она отметила, что после купания не нужно задерживаться на улице, особенно если намокли волосы. Ранее врачи сообщили, что человеку с хроническими заболеваниями или признаками ОРВИ стоит воздержаться от купания в проруби, иначе можно заработать пневмонию, отит, цистит и пиелонефрит. Еще более плохими последствиями, по данным специалистов, могут стать — инфаркт и инсульт.