Челябинский миллиардер из списка Forbes Рыбаков выпустит настольную игру

Челябинский миллиардер из списка Forbes Игорь Рыбаков в марте выпустит собственную настольную игру «Rybakov. Игра на миллиард», имитирующую создание и развитие бизнеса. Информация об этом указана на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Игорь Рыбаков выпускает собственную настольную игру Rybakov. <…> Жанр игры — экономическая стратегия. Она имитирует создание и развитие бизнеса в различных отраслях в рыночных условиях», — говорится в опубликованном сообщении.
В игре можно выбирать индустрии, покупать и продавать услуги, объединяться с партнерами. Цель — заработать больше денег и купить максимальное количество компаний. Игра позволит погрузиться в большой бизнес. Рассчитана она на возраст от 12 лет.
Ранее миллиардер Рыбаков показал упражнение, с помощью которого зарабатываются деньги. «Встаем с дивана и кладем на него доллар, садимся. Теперь поднимаемся со стула, берем доллар и проговариваем, что между ягодицами и диваном доллар не летает», — рассказал Рыбаков на видео.
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