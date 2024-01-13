13 января 2024
12 января 2024

Челябинский миллиардер из списка Forbes Рыбаков выпустит настольную игру

© Служба новостей «URA.RU»
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Миллиардер Игорь Рыбаков на вручении своей премии «Учитель – сердце школы». Магнитогорск, рыбаков игорь, миллиардер
Жанр игры Рыбакова — экономическая стратегия Фото:

Челябинский миллиардер из списка Forbes Игорь Рыбаков в марте выпустит собственную настольную игру «Rybakov. Игра на миллиард», имитирующую создание и развитие бизнеса. Информация об этом указана на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Игорь Рыбаков выпускает собственную настольную игру Rybakov. <…> Жанр игры — экономическая стратегия. Она имитирует создание и развитие бизнеса в различных отраслях в рыночных условиях», — говорится в опубликованном сообщении.

В игре можно выбирать индустрии, покупать и продавать услуги, объединяться с партнерами. Цель — заработать больше денег и купить максимальное количество компаний. Игра позволит погрузиться в большой бизнес. Рассчитана она на возраст от 12 лет.

Ранее миллиардер Рыбаков показал упражнение, с помощью которого зарабатываются деньги. «Встаем с дивана и кладем на него доллар, садимся. Теперь поднимаемся со стула, берем доллар и проговариваем, что между ягодицами и диваном доллар не летает», — рассказал Рыбаков на видео.

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Челябинский миллиардер из списка Forbes Игорь Рыбаков в марте выпустит собственную настольную игру «Rybakov. Игра на миллиард», имитирующую создание и развитие бизнеса. Информация об этом указана на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Игорь Рыбаков выпускает собственную настольную игру Rybakov. <…> Жанр игры — экономическая стратегия. Она имитирует создание и развитие бизнеса в различных отраслях в рыночных условиях», — говорится в опубликованном сообщении. В игре можно выбирать индустрии, покупать и продавать услуги, объединяться с партнерами. Цель — заработать больше денег и купить максимальное количество компаний. Игра позволит погрузиться в большой бизнес. Рассчитана она на возраст от 12 лет. Ранее миллиардер Рыбаков показал упражнение, с помощью которого зарабатываются деньги. «Встаем с дивана и кладем на него доллар, садимся. Теперь поднимаемся со стула, берем доллар и проговариваем, что между ягодицами и диваном доллар не летает», — рассказал Рыбаков на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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