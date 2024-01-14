14 января 2024
13 января 2024

В Нижневартовском районе на Крещение купели оборудуют в пяти поселениях

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещение. Курган, святая вода, купание в купели, крещение, освящение креста
Места для крещенских купаний будут оборудованы всем необходимым Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО во время празднования Крещения оборудуют купели в Излучинске, Новоаганске, селах Ларьяк и Корлики и в деревне Вата. Об этом сообщили местные власти в соцсети.

«Для проведения обряда омовения в пяти населенных пунктах района на водных объектах будут организованы купели. Это пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск, село Ларьяк, село Корлики и деревня Вата», — сообщается в telegram-канале районной администрации.

В местах купания 19 января будут организованы специальные подходы, настилы на лед, безопасные спуски, а также места для обогрева и переодевания. Возле купелей дежурство будут вести спасатели, медики, представители правоохранительных органов и местных органов власти.

Подготовка к Крещенским купаниям ведется и в соседних регионах. Так в Тюмени для проведения обряда омовения определено три места. Основная локация расположена в районе Свято-Троицкого монастыря. Вторая точка находится на Липовом озере, еще одна — в жилом районе Антипино.

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В Нижневартовском районе ХМАО во время празднования Крещения оборудуют купели в Излучинске, Новоаганске, селах Ларьяк и Корлики и в деревне Вата. Об этом сообщили местные власти в соцсети. «Для проведения обряда омовения в пяти населенных пунктах района на водных объектах будут организованы купели. Это пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск, село Ларьяк, село Корлики и деревня Вата», — сообщается в telegram-канале районной администрации. В местах купания 19 января будут организованы специальные подходы, настилы на лед, безопасные спуски, а также места для обогрева и переодевания. Возле купелей дежурство будут вести спасатели, медики, представители правоохранительных органов и местных органов власти. Подготовка к Крещенским купаниям ведется и в соседних регионах. Так в Тюмени для проведения обряда омовения определено три места. Основная локация расположена в районе Свято-Троицкого монастыря. Вторая точка находится на Липовом озере, еще одна — в жилом районе Антипино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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