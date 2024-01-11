В Тюмени определили места для купания в Крещение. Инфографика

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Крещение Господне. Тюмень , крещенские купания, крещение, окунание в купель
Власти Тюмени определили три места, где горожане смогут окунуться в прорубь. Фото:

В Тюмени определили три места, где будут организованы крещенские купания. Об этом в группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает пресс-служба городской администрации.

«Всего в городе обустроят три места для окунания в крещенскую воду. Основная локация расположена в районе Свято-Троицкого монастыря. Вторая точка находится на Липовом озере, еще одна — в жилом районе Антипино», — говорится в сообщении.

Сообщается, что толщина льда во всех трех местах достаточна для проведения безопасных купаний. У Свято-Троицкого монастыря она составляет 37 — 42 см, на Липовом — 45 см, а в районе Антипино — 53 см. На всех трех точках будут организованы купели, палатки для переодевания, источник освященной воды и парковочные места.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, тюменский транспорт в день Крещения будет работать до полуночи. Ранее URA.RU рассказало, что городские власти уже приступили к подготовке площадок для праздничного купания.

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В Тюмени определили три места, где будут организованы крещенские купания. Об этом в группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает пресс-служба городской администрации. «Всего в городе обустроят три места для окунания в крещенскую воду. Основная локация расположена в районе Свято-Троицкого монастыря. Вторая точка находится на Липовом озере, еще одна — в жилом районе Антипино», — говорится в сообщении. Сообщается, что толщина льда во всех трех местах достаточна для проведения безопасных купаний. У Свято-Троицкого монастыря она составляет 37 — 42 см, на Липовом — 45 см, а в районе Антипино — 53 см. На всех трех точках будут организованы купели, палатки для переодевания, источник освященной воды и парковочные места. Как сообщает пресс-служба городской администрации, тюменский транспорт в день Крещения будет работать до полуночи. Ранее URA.RU рассказало, что городские власти уже приступили к подготовке площадок для праздничного купания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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