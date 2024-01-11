В Тюмени определили места для купания в Крещение. Инфографика

11 января 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Власти Тюмени определили три места, где горожане смогут окунуться в прорубь. Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени определили три места, где будут организованы крещенские купания. Об этом в группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает пресс-служба городской администрации. «Всего в городе обустроят три места для окунания в крещенскую воду. Основная локация расположена в районе Свято-Троицкого монастыря. Вторая точка находится на Липовом озере, еще одна — в жилом районе Антипино», — говорится в сообщении. Сообщается, что толщина льда во всех трех местах достаточна для проведения безопасных купаний. У Свято-Троицкого монастыря она составляет 37 — 42 см, на Липовом — 45 см, а в районе Антипино — 53 см. На всех трех точках будут организованы купели, палатки для переодевания, источник освященной воды и парковочные места. Как сообщает пресс-служба городской администрации, тюменский транспорт в день Крещения будет работать до полуночи. Ранее URA.RU рассказало, что городские власти уже приступили к подготовке площадок для праздничного купания.

В Тюмени определили три места, где будут организованы крещенские купания. Об этом в группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает пресс-служба городской администрации. «Всего в городе обустроят три места для окунания в крещенскую воду. Основная локация расположена в районе Свято-Троицкого монастыря. Вторая точка находится на Липовом озере, еще одна — в жилом районе Антипино», — говорится в сообщении. Сообщается, что толщина льда во всех трех местах достаточна для проведения безопасных купаний. У Свято-Троицкого монастыря она составляет 37 — 42 см, на Липовом — 45 см, а в районе Антипино — 53 см. На всех трех точках будут организованы купели, палатки для переодевания, источник освященной воды и парковочные места. Как сообщает пресс-служба городской администрации, тюменский транспорт в день Крещения будет работать до полуночи. Ранее URA.RU рассказало, что городские власти уже приступили к подготовке площадок для праздничного купания.