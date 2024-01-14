ABC: Австралия вместо передачи Украине вертолетов MRH-90 отправит их на свалку

15 января 2024 в 05:48 Размер текста - 17 +

Украинская община высказала недовольство решением Австралии по вертолетам Фото: U.S. Army / Spc. Preston Hammon новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Списанные австралийские вертолеты MRH-90 Taipan отправят на утилизацию, а не передадут Украине, несмотря на запрос. Об этом сообщил телеканал ABC. «Правительство Австралии решило похоронить вышедший из эксплуатации парк вертолетов Taipan вместо того, чтобы передать их Украине. <…> Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года», — говорится в статье на сайте канала. Вооруженные силы Австралии перестали эксплуатировать вертолеты Taipan на 14 месяцев раньше намеченного срока. Это произошло после гибели четырех военных из-за крушения MRH-90 во время учений. Изначально планировалось, что вертолеты выведут из эксплуатации в 2037 году. Процесс разборки Taipan уже начался, пишет издание. Украинская община высказала недовольство решением Австралии. Украине также придется столкнуться с рядом проблем из-за поставок истребителей F-16, так как их очень сложно содержать, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он напомнил, что на вооружении украинской армии уже стоят четыре типа советских самолетов. Если к ним добавится американский истребитель, ВСУ придется решить много сложных задач, передает телеканал 360.

Списанные австралийские вертолеты MRH-90 Taipan отправят на утилизацию, а не передадут Украине, несмотря на запрос. Об этом сообщил телеканал ABC. «Правительство Австралии решило похоронить вышедший из эксплуатации парк вертолетов Taipan вместо того, чтобы передать их Украине. <…> Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года», — говорится в статье на сайте канала. Вооруженные силы Австралии перестали эксплуатировать вертолеты Taipan на 14 месяцев раньше намеченного срока. Это произошло после гибели четырех военных из-за крушения MRH-90 во время учений. Изначально планировалось, что вертолеты выведут из эксплуатации в 2037 году. Процесс разборки Taipan уже начался, пишет издание. Украинская община высказала недовольство решением Австралии. Украине также придется столкнуться с рядом проблем из-за поставок истребителей F-16, так как их очень сложно содержать, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он напомнил, что на вооружении украинской армии уже стоят четыре типа советских самолетов. Если к ним добавится американский истребитель, ВСУ придется решить много сложных задач, передает телеканал 360.