14 января 2024

ABC: Австралия вместо передачи Украине вертолетов MRH-90 отправит их на свалку

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Вооруженные силы Украины. stock, вертолет, десант, всу,  stock
Украинская община высказала недовольство решением Австралии по вертолетам Фото:
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Списанные австралийские вертолеты MRH-90 Taipan отправят на утилизацию, а не передадут Украине, несмотря на запрос. Об этом сообщил телеканал ABC.

«Правительство Австралии решило похоронить вышедший из эксплуатации парк вертолетов Taipan вместо того, чтобы передать их Украине. <…> Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года», — говорится в статье на сайте канала.

Вооруженные силы Австралии перестали эксплуатировать вертолеты Taipan на 14 месяцев раньше намеченного срока. Это произошло после гибели четырех военных из-за крушения MRH-90 во время учений. Изначально планировалось, что вертолеты выведут из эксплуатации в 2037 году. Процесс разборки Taipan уже начался, пишет издание. Украинская община высказала недовольство решением Австралии.

Украине также придется столкнуться с рядом проблем из-за поставок истребителей F-16, так как их очень сложно содержать, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он напомнил, что на вооружении украинской армии уже стоят четыре типа советских самолетов. Если к ним добавится американский истребитель, ВСУ придется решить много сложных задач, передает телеканал 360.

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Списанные австралийские вертолеты MRH-90 Taipan отправят на утилизацию, а не передадут Украине, несмотря на запрос. Об этом сообщил телеканал ABC. «Правительство Австралии решило похоронить вышедший из эксплуатации парк вертолетов Taipan вместо того, чтобы передать их Украине. <…> Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года», — говорится в статье на сайте канала. Вооруженные силы Австралии перестали эксплуатировать вертолеты Taipan на 14 месяцев раньше намеченного срока. Это произошло после гибели четырех военных из-за крушения MRH-90 во время учений. Изначально планировалось, что вертолеты выведут из эксплуатации в 2037 году. Процесс разборки Taipan уже начался, пишет издание. Украинская община высказала недовольство решением Австралии. Украине также придется столкнуться с рядом проблем из-за поставок истребителей F-16, так как их очень сложно содержать, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он напомнил, что на вооружении украинской армии уже стоят четыре типа советских самолетов. Если к ним добавится американский истребитель, ВСУ придется решить много сложных задач, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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