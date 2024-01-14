ABC: Австралия вместо передачи Украине вертолетов MRH-90 отправит их на свалку

Списанные австралийские вертолеты MRH-90 Taipan отправят на утилизацию, а не передадут Украине, несмотря на запрос. Об этом сообщил телеканал ABC.
«Правительство Австралии решило похоронить вышедший из эксплуатации парк вертолетов Taipan вместо того, чтобы передать их Украине. <…> Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года», —
Вооруженные силы Австралии перестали эксплуатировать вертолеты Taipan на 14 месяцев раньше намеченного срока. Это произошло после гибели четырех военных из-за крушения MRH-90 во время учений. Изначально планировалось, что вертолеты выведут из эксплуатации в 2037 году. Процесс разборки Taipan уже начался, пишет издание. Украинская община высказала недовольство решением Австралии.
Украине также придется столкнуться с рядом проблем из-за поставок истребителей F-16, так как их очень сложно содержать, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он напомнил, что на вооружении украинской армии уже стоят четыре типа советских самолетов. Если к ним добавится американский истребитель, ВСУ придется решить много сложных задач, передает телеканал 360.
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