В России заявили об отсутствии в аптеках незаменимого лекарства

«Коммерсант»: в России столкнулись с дефицитом лекарства «Метипред»

15 января 2024 в 09:06 Размер текста - 17 +

Переход на другой вид лекарства может негативно сказаться на лечении пациентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В связи с уходом финской компании Orion Pharma с российского рынка в аптеках страны образовался дефицит лекарства «Метипред», которое назначается пациентам с ревматическими заболеваниями. Ассоциация пациентов настаивает на том, что для многих больных переход на другой вид лекарства неприемлем. «Уход Orion Pharma привел к исчезновению из аптек выпускаемого компанией препарата „Метипред“ на основе метилпреднизолона, назначаемого пациентам с ревматическими заболеваниями», — сообщает « Коммерсант ». Там добавили, что в Минздраве РФ пока не видят особых проблем, так как это лекарство можно заменить преднизолоном. Ассоциация пациентов отмечает, что переход на другое лекарство может представлять риск для многих больных, так как в конечном итоге это приведет к отсутствию необходимого лечения. Исследования, проведенные компанией RNC Pharma, показывают, что за январь—ноябрь 2023 года в оборот было введено значительно меньше упаковок метилпреднизолона в таблетках — в 17 раз меньше, чем годом ранее и в 86 раз меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Это вызывает серьезную проблему доступности препарата для пациентов, заключили в материале.

В связи с уходом финской компании Orion Pharma с российского рынка в аптеках страны образовался дефицит лекарства «Метипред», которое назначается пациентам с ревматическими заболеваниями. Ассоциация пациентов настаивает на том, что для многих больных переход на другой вид лекарства неприемлем. «Уход Orion Pharma привел к исчезновению из аптек выпускаемого компанией препарата „Метипред“ на основе метилпреднизолона, назначаемого пациентам с ревматическими заболеваниями», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что в Минздраве РФ пока не видят особых проблем, так как это лекарство можно заменить преднизолоном. Ассоциация пациентов отмечает, что переход на другое лекарство может представлять риск для многих больных, так как в конечном итоге это приведет к отсутствию необходимого лечения. Исследования, проведенные компанией RNC Pharma, показывают, что за январь—ноябрь 2023 года в оборот было введено значительно меньше упаковок метилпреднизолона в таблетках — в 17 раз меньше, чем годом ранее и в 86 раз меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Это вызывает серьезную проблему доступности препарата для пациентов, заключили в материале.