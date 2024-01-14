14 января 2024

В России заявили об отсутствии в аптеках незаменимого лекарства

«Коммерсант»: в России столкнулись с дефицитом лекарства «Метипред»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тест на covid19. Курган , рецепт, аптека
Переход на другой вид лекарства может негативно сказаться на лечении пациентов Фото:

В связи с уходом финской компании Orion Pharma с российского рынка в аптеках страны образовался дефицит лекарства «Метипред», которое назначается пациентам с ревматическими заболеваниями. Ассоциация пациентов настаивает на том, что для многих больных переход на другой вид лекарства неприемлем.

«Уход Orion Pharma привел к исчезновению из аптек выпускаемого компанией препарата „Метипред“ на основе метилпреднизолона, назначаемого пациентам с ревматическими заболеваниями», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что в Минздраве РФ пока не видят особых проблем, так как это лекарство можно заменить преднизолоном. Ассоциация пациентов отмечает, что переход на другое лекарство может представлять риск для многих больных, так как в конечном итоге это приведет к отсутствию необходимого лечения.

Исследования, проведенные компанией RNC Pharma, показывают, что за январь—ноябрь 2023 года в оборот было введено значительно меньше упаковок метилпреднизолона в таблетках — в 17 раз меньше, чем годом ранее и в 86 раз меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Это вызывает серьезную проблему доступности препарата для пациентов, заключили в материале.

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В связи с уходом финской компании Orion Pharma с российского рынка в аптеках страны образовался дефицит лекарства «Метипред», которое назначается пациентам с ревматическими заболеваниями. Ассоциация пациентов настаивает на том, что для многих больных переход на другой вид лекарства неприемлем. «Уход Orion Pharma привел к исчезновению из аптек выпускаемого компанией препарата „Метипред“ на основе метилпреднизолона, назначаемого пациентам с ревматическими заболеваниями», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что в Минздраве РФ пока не видят особых проблем, так как это лекарство можно заменить преднизолоном. Ассоциация пациентов отмечает, что переход на другое лекарство может представлять риск для многих больных, так как в конечном итоге это приведет к отсутствию необходимого лечения. Исследования, проведенные компанией RNC Pharma, показывают, что за январь—ноябрь 2023 года в оборот было введено значительно меньше упаковок метилпреднизолона в таблетках — в 17 раз меньше, чем годом ранее и в 86 раз меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Это вызывает серьезную проблему доступности препарата для пациентов, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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