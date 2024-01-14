14 января 2024

Новый закон о коллекторах: что изменится с 1 февраля и что ждет должников

В РФ будет введена уголовная ответственность для коллекторов за угрозы насилия
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Коллекторы. Москва, агрессия, коллекторы, насилие, дебошир, выбивание долгов
Коллекторам запретят угрожать должникам уничтожением имущества Фото:

С 1 февраля 2024 года в России вступает в силу новый закон о коллекторах, вносящий существенные изменения в регулирование взыскания просроченной задолженности. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о всех изменениях.

Новый закон о коллекторах

Вступление в законную силу трех нормативно-правовых актов предусматривает уголовную и административную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность, передает argumenti.ru. Незаконной коллекторской деятельностью считается нарушение правил взаимодействия должников и их родственников, что влечет серьезные наказания для коллекторских организаций и коллекторов.

Уголовная ответственность

Незаконные действия коллекторов теперь подпадают под уголовную ответственность. В случае угроз физического насилия, уничтожения имущества, распространения клеветнической информации, требования передать ценности или другие действия, которые нарушают права должника и его близких, коллекторы могут быть лишены свободы на срок до двух лет.

Контакты с должником

Теперь «телефонный террор» со стороны коллекторов запрещен законом. Они не имеют права связываться с должником:

  • в рабочие дни с 22:00 до 8:00 часов. Также контакты запрещены в выходные и праздничные дни с 20:00 до 9:00 часов по местному времени в месте проживания должника;
  • личные встречи допускаются только один раз в течение недели;

Телефонные звонки или использование автоматизированных интеллектуальных агентов разрешается:

  • не более одного звонка в сутки;
  • не более двух звонков в течение недели;
  • не более восьми звонков в течение месяца.

Запрет анонимных угроз

Теперь в новом законе о коллекторах кредиторы (и их представители) обязаны при каждом телефонном разговоре называть следующую информацию:

  • фамилия, имя и отчество представителя;
  • фамилия, имя и отчество (или наименование) кредитора;
  • информация о наличии просроченной задолженности, ее размере и структуре;
  • информация о коллекторском агентстве, которому переданы права на взыскание долга.

Обязательная регистрация

Теперь для работы коллекторские агентства должны быть зарегистрированы в реестре, который ведет Федеральная служба судебных приставов. Для регистрации агентства требуется представить ряд документов, включая копию устава, информацию о руководителях и учредителях, а также доказательства наличия у сотрудников необходимого образования и опыта работы и договора обязательного страхования гражданской ответственности.

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С 1 февраля 2024 года в России вступает в силу новый закон о коллекторах, вносящий существенные изменения в регулирование взыскания просроченной задолженности. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о всех изменениях. Вступление в законную силу трех нормативно-правовых актов предусматривает уголовную и административную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность, передает argumenti.ru. Незаконной коллекторской деятельностью считается нарушение правил взаимодействия должников и их родственников, что влечет серьезные наказания для коллекторских организаций и коллекторов. Незаконные действия коллекторов теперь подпадают под уголовную ответственность. В случае угроз физического насилия, уничтожения имущества, распространения клеветнической информации, требования передать ценности или другие действия, которые нарушают права должника и его близких, коллекторы могут быть лишены свободы на срок до двух лет. Теперь «телефонный террор» со стороны коллекторов запрещен законом. Они не имеют права связываться с должником: Телефонные звонки или использование автоматизированных интеллектуальных агентов разрешается: Теперь в новом законе о коллекторах кредиторы (и их представители) обязаны при каждом телефонном разговоре называть следующую информацию: Теперь для работы коллекторские агентства должны быть зарегистрированы в реестре, который ведет Федеральная служба судебных приставов. Для регистрации агентства требуется представить ряд документов, включая копию устава, информацию о руководителях и учредителях, а также доказательства наличия у сотрудников необходимого образования и опыта работы и договора обязательного страхования гражданской ответственности.
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Ссылки по теме
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