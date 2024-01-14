Новый закон о коллекторах: что изменится с 1 февраля и что ждет должников

С 1 февраля 2024 года в России вступает в силу новый закон о коллекторах, вносящий существенные изменения в регулирование взыскания просроченной задолженности. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о всех изменениях.
Новый закон о коллекторах
Вступление в законную силу трех нормативно-правовых актов предусматривает уголовную и административную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность, передает argumenti.ru. Незаконной коллекторской деятельностью считается нарушение правил взаимодействия должников и их родственников, что влечет серьезные наказания для коллекторских организаций и коллекторов.
Уголовная ответственность
Незаконные действия коллекторов теперь подпадают под уголовную ответственность. В случае угроз физического насилия, уничтожения имущества, распространения клеветнической информации, требования передать ценности или другие действия, которые нарушают права должника и его близких, коллекторы могут быть лишены свободы на срок до двух лет.
Контакты с должником
Теперь «телефонный террор» со стороны коллекторов запрещен законом. Они не имеют права связываться с должником:
- в рабочие дни с 22:00 до 8:00 часов. Также контакты запрещены в выходные и праздничные дни с 20:00 до 9:00 часов по местному времени в месте проживания должника;
- личные встречи допускаются только один раз в течение недели;
Телефонные звонки или использование автоматизированных интеллектуальных агентов разрешается:
- не более одного звонка в сутки;
- не более двух звонков в течение недели;
- не более восьми звонков в течение месяца.
Запрет анонимных угроз
Теперь в новом законе о коллекторах кредиторы (и их представители) обязаны при каждом телефонном разговоре называть следующую информацию:
- фамилия, имя и отчество представителя;
- фамилия, имя и отчество (или наименование) кредитора;
- информация о наличии просроченной задолженности, ее размере и структуре;
- информация о коллекторском агентстве, которому переданы права на взыскание долга.
Обязательная регистрация
Теперь для работы коллекторские агентства должны быть зарегистрированы в реестре, который ведет Федеральная служба судебных приставов. Для регистрации агентства требуется представить ряд документов, включая копию устава, информацию о руководителях и учредителях, а также доказательства наличия у сотрудников необходимого образования и опыта работы и договора обязательного страхования гражданской ответственности.
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