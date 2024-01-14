В школах Перми усилены меры безопасности после анонимных угроз о нападении

Школы в Перми работают в штатном режиме с усиленными мерами безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В школах города Перми усилены меры безопасности после появившейся в Сети информации о якобы готовящемся нападении на образовательные учреждения. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«В связи с анонимными угрозами безопасность в школах усилена. На места выведены дополнительные наряды сотрудников полиции», — пояснил источник информагентства. Министерство территориальной безопасности Пермского края в чате оперативной информации в Telegram отмечает, что школы г. Перми работают в штатном режиме. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ ведомства ожидается.

Накануне, 14 января, в ряде telegram-каналов распространялась информация о планируемом нападении на школы и торговые центры в Перми. В минтербезопасности Прикамья проинформировали об этом правоохранительные органы. Сейчас по данному факту проводится проверка. В ведомстве призывают граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.