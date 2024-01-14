14 января 2024
13 января 2024

В школах Перми усилены меры безопасности после анонимных угроз о нападении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция "ЕГЭ для родителей". Екатеринбург, наблюдение, система безопасности, камера видеонаблюдения, школа, видеонаблюдение
Школы в Перми работают в штатном режиме с усиленными мерами безопасности Фото:

В школах города Перми усилены меры безопасности после появившейся в Сети информации о якобы готовящемся нападении на образовательные учреждения. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«В связи с анонимными угрозами безопасность в школах усилена. На места выведены дополнительные наряды сотрудников полиции», — пояснил источник информагентства. Министерство территориальной безопасности Пермского края в чате оперативной информации в Telegram отмечает, что школы г. Перми работают в штатном режиме. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ ведомства ожидается.

Накануне, 14 января, в ряде telegram-каналов распространялась информация о планируемом нападении на школы и торговые центры в Перми. В минтербезопасности Прикамья проинформировали об этом правоохранительные органы. Сейчас по данному факту проводится проверка. В ведомстве призывают граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школах города Перми усилены меры безопасности после появившейся в Сети информации о якобы готовящемся нападении на образовательные учреждения. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «В связи с анонимными угрозами безопасность в школах усилена. На места выведены дополнительные наряды сотрудников полиции», — пояснил источник информагентства. Министерство территориальной безопасности Пермского края в чате оперативной информации в Telegram отмечает, что школы г. Перми работают в штатном режиме. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ ведомства ожидается. Накануне, 14 января, в ряде telegram-каналов распространялась информация о планируемом нападении на школы и торговые центры в Перми. В минтербезопасности Прикамья проинформировали об этом правоохранительные органы. Сейчас по данному факту проводится проверка. В ведомстве призывают граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...