Российские импортеры электроники отказались от расчетов в долларах и евро

15 января 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Российские импортеры электроники отказались от доллара в своих расчетах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские импортеры электроники отказались от расчетов в долларах и евро. Вместо этого они начали закупаться за юани, дирхамы и другие валюты дружественных стран. Об этом рассказал менеджер одного из производителей электроники. «Импортеры электроники отказались от расчетов в долларах и евро. Теперь гаджеты закупаются за юани, дирхамы и другие валюты дружественных стран», — передает слова менеджера «Известия». Там добавили, что такое решение было принято, чтобы избежать роста цен на технику и, в некоторых случаях, снизить ее стоимость. Они объяснили свое решение тем, что эти валюты легко доступны для покупки, обмена и перевода в отличие от платежных средств Запада, к тому же импортеры могут сэкономить на курсовых разницах. В будущем возможно проведение закупок с использованием криптовалюты, сообщили участники рынка.

Российские импортеры электроники отказались от расчетов в долларах и евро. Вместо этого они начали закупаться за юани, дирхамы и другие валюты дружественных стран. Об этом рассказал менеджер одного из производителей электроники. «Импортеры электроники отказались от расчетов в долларах и евро. Теперь гаджеты закупаются за юани, дирхамы и другие валюты дружественных стран», — передает слова менеджера «Известия». Там добавили, что такое решение было принято, чтобы избежать роста цен на технику и, в некоторых случаях, снизить ее стоимость. Они объяснили свое решение тем, что эти валюты легко доступны для покупки, обмена и перевода в отличие от платежных средств Запада, к тому же импортеры могут сэкономить на курсовых разницах. В будущем возможно проведение закупок с использованием криптовалюты, сообщили участники рынка.