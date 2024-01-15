Российские импортеры электроники отказались от расчетов в долларах и евро

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Российские импортеры электроники отказались от доллара в своих расчетах Фото:

Российские импортеры электроники отказались от расчетов в долларах и евро. Вместо этого они начали закупаться за юани, дирхамы и другие валюты дружественных стран. Об этом рассказал менеджер одного из производителей электроники.

«Импортеры электроники отказались от расчетов в долларах и евро. Теперь гаджеты закупаются за юани, дирхамы и другие валюты дружественных стран», — передает слова менеджера «Известия». Там добавили, что такое решение было принято, чтобы избежать роста цен на технику и, в некоторых случаях, снизить ее стоимость.

Они объяснили свое решение тем, что эти валюты легко доступны для покупки, обмена и перевода в отличие от платежных средств Запада, к тому же импортеры могут сэкономить на курсовых разницах. В будущем возможно проведение закупок с использованием криптовалюты, сообщили участники рынка.

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Российские импортеры электроники отказались от расчетов в долларах и евро. Вместо этого они начали закупаться за юани, дирхамы и другие валюты дружественных стран. Об этом рассказал менеджер одного из производителей электроники. «Импортеры электроники отказались от расчетов в долларах и евро. Теперь гаджеты закупаются за юани, дирхамы и другие валюты дружественных стран», — передает слова менеджера «Известия». Там добавили, что такое решение было принято, чтобы избежать роста цен на технику и, в некоторых случаях, снизить ее стоимость. Они объяснили свое решение тем, что эти валюты легко доступны для покупки, обмена и перевода в отличие от платежных средств Запада, к тому же импортеры могут сэкономить на курсовых разницах. В будущем возможно проведение закупок с использованием криптовалюты, сообщили участники рынка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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