Российские импортеры электроники отказались от расчетов в долларах и евро. Вместо этого они начали закупаться за юани, дирхамы и другие валюты дружественных стран. Об этом рассказал менеджер одного из производителей электроники.
«Импортеры электроники отказались от расчетов в долларах и евро. Теперь гаджеты закупаются за юани, дирхамы и другие валюты дружественных стран», — передает слова менеджера «Известия». Там добавили, что такое решение было принято, чтобы избежать роста цен на технику и, в некоторых случаях, снизить ее стоимость.
Они объяснили свое решение тем, что эти валюты легко доступны для покупки, обмена и перевода в отличие от платежных средств Запада, к тому же импортеры могут сэкономить на курсовых разницах. В будущем возможно проведение закупок с использованием криптовалюты, сообщили участники рынка.
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