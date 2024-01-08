08 января 2024
07 января 2024

В Нижневартовске умер начальник из департамента социальной политики

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, траур, гвоздики, цветы
Скончался начальник отдела департамента социальной политики Нижневартовска Денис Бежинарь Фото:

В Нижневартовске скончался начальник отдела бюджетного планирования в городском департаменте социальной политики Денис Бежинарь. Об этом департамент сообщил в своей группе во «Вконтакте».

«Ушел из жизни начальник отдела департамента по социальной политике Денис Васильевич Бежинарь. Прощание с Денисом состоится 10 января в 10 часов в ритуальном зале Белый ангел, по адресу улица 2П-2, 1 ст1», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО умер замдиректора Сургутской районной централизованной системы Роман Завьялов. Чиновник был претендентом на пост главы окружного департамента культуры.

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В Нижневартовске скончался начальник отдела бюджетного планирования в городском департаменте социальной политики Денис Бежинарь. Об этом департамент сообщил в своей группе во «Вконтакте». «Ушел из жизни начальник отдела департамента по социальной политике Денис Васильевич Бежинарь. Прощание с Денисом состоится 10 января в 10 часов в ритуальном зале Белый ангел, по адресу улица 2П-2, 1 ст1», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО умер замдиректора Сургутской районной централизованной системы Роман Завьялов. Чиновник был претендентом на пост главы окружного департамента культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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