В Нижневартовске умер начальник из департамента социальной политики

Скончался начальник отдела департамента социальной политики Нижневартовска Денис Бежинарь
В Нижневартовске скончался начальник отдела бюджетного планирования в городском департаменте социальной политики Денис Бежинарь. Об этом департамент сообщил в своей группе во «Вконтакте».
«Ушел из жизни начальник отдела департамента по социальной политике Денис Васильевич Бежинарь. Прощание с Денисом состоится 10 января в 10 часов в ритуальном зале Белый ангел, по адресу улица 2П-2, 1 ст1», — говорится в сообщении.
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