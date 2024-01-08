В Нижневартовске умер начальник из департамента социальной политики

09 января 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Скончался начальник отдела департамента социальной политики Нижневартовска Денис Бежинарь Фото: Александр Мамаев © URA.RU (фото из архива) В Нижневартовске скончался начальник отдела бюджетного планирования в городском департаменте социальной политики Денис Бежинарь. Об этом департамент сообщил в своей группе во «Вконтакте». «Ушел из жизни начальник отдела департамента по социальной политике Денис Васильевич Бежинарь. Прощание с Денисом состоится 10 января в 10 часов в ритуальном зале Белый ангел, по адресу улица 2П-2, 1 ст1», — говорится в сообщении.



Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО умер замдиректора Сургутской районной централизованной системы Роман Завьялов. Чиновник был претендентом на пост главы окружного департамента культуры.

В Нижневартовске скончался начальник отдела бюджетного планирования в городском департаменте социальной политики Денис Бежинарь. Об этом департамент сообщил в своей группе во «Вконтакте». «Ушел из жизни начальник отдела департамента по социальной политике Денис Васильевич Бежинарь. Прощание с Денисом состоится 10 января в 10 часов в ритуальном зале Белый ангел, по адресу улица 2П-2, 1 ст1», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО умер замдиректора Сургутской районной централизованной системы Роман Завьялов. Чиновник был претендентом на пост главы окружного департамента культуры.