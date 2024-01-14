Челябинские радиомаяки помогли переоборудовать военный аэропорт в гражданский

15 января 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

После переоборудования аэропорт сможет принимать не только военные, но и гражданские суда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Челябинский радиозавод «Полет» установил современные посадочные радиомаячные комплексы в аэропорту совместного базирования Левашово под Санкт-Петербургом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «Навигационное оборудование челябинского радиозавода позволяет эффективно обнаруживать воздушные суда и получать все необходимые данные для сопровождения полетов. Модернизация аэродромной инфраструктуры современной техникой способствует развитию в стране авиасообщения, а также повышению безопасности авиаперевозок», — цитируют в пресс-службе генерального директора ЧРЗ «Полет» Дмитрия Довженко. Оборудование челябинского завода отвечает за сопровождение взлетов и посадок, обеспечивая их безопасность в аэропортах с любой интенсивностью полетов. Поставка изделий выполнена в рамках реконструкции аэродромной базы под гражданскую авиацию. Концессионное соглашение о превращении аэропорта Левашово из военного в аэропорт совместного базирования подписано между Минобороны РФ и «Газпромом» в 2023 году. После модернизации аэропорт сможет принимать не только военные, но и гражданские суда.

Челябинский радиозавод «Полет» установил современные посадочные радиомаячные комплексы в аэропорту совместного базирования Левашово под Санкт-Петербургом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «Навигационное оборудование челябинского радиозавода позволяет эффективно обнаруживать воздушные суда и получать все необходимые данные для сопровождения полетов. Модернизация аэродромной инфраструктуры современной техникой способствует развитию в стране авиасообщения, а также повышению безопасности авиаперевозок», — цитируют в пресс-службе генерального директора ЧРЗ «Полет» Дмитрия Довженко. Оборудование челябинского завода отвечает за сопровождение взлетов и посадок, обеспечивая их безопасность в аэропортах с любой интенсивностью полетов. Поставка изделий выполнена в рамках реконструкции аэродромной базы под гражданскую авиацию. Концессионное соглашение о превращении аэропорта Левашово из военного в аэропорт совместного базирования подписано между Минобороны РФ и «Газпромом» в 2023 году. После модернизации аэропорт сможет принимать не только военные, но и гражданские суда.