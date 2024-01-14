14 января 2024
13 января 2024

Челябинские радиомаяки помогли переоборудовать военный аэропорт в гражданский

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты. Москва , аэропорт, самолет, авиаперевозки
После переоборудования аэропорт сможет принимать не только военные, но и гражданские суда Фото:

Челябинский радиозавод «Полет» установил современные посадочные радиомаячные комплексы в аэропорту совместного базирования Левашово под Санкт-Петербургом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Навигационное оборудование челябинского радиозавода позволяет эффективно обнаруживать воздушные суда и получать все необходимые данные для сопровождения полетов. Модернизация аэродромной инфраструктуры современной техникой способствует развитию в стране авиасообщения, а также повышению безопасности авиаперевозок», — цитируют в пресс-службе генерального директора ЧРЗ «Полет» Дмитрия Довженко.

Оборудование челябинского завода отвечает за сопровождение взлетов и посадок, обеспечивая их безопасность в аэропортах с любой интенсивностью полетов. Поставка изделий выполнена в рамках реконструкции аэродромной базы под гражданскую авиацию.

Концессионное соглашение о превращении аэропорта Левашово из военного в аэропорт совместного базирования подписано между Минобороны РФ и «Газпромом» в 2023 году. После модернизации аэропорт сможет принимать не только военные, но и гражданские суда.

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Челябинский радиозавод «Полет» установил современные посадочные радиомаячные комплексы в аэропорту совместного базирования Левашово под Санкт-Петербургом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «Навигационное оборудование челябинского радиозавода позволяет эффективно обнаруживать воздушные суда и получать все необходимые данные для сопровождения полетов. Модернизация аэродромной инфраструктуры современной техникой способствует развитию в стране авиасообщения, а также повышению безопасности авиаперевозок», — цитируют в пресс-службе генерального директора ЧРЗ «Полет» Дмитрия Довженко. Оборудование челябинского завода отвечает за сопровождение взлетов и посадок, обеспечивая их безопасность в аэропортах с любой интенсивностью полетов. Поставка изделий выполнена в рамках реконструкции аэродромной базы под гражданскую авиацию. Концессионное соглашение о превращении аэропорта Левашово из военного в аэропорт совместного базирования подписано между Минобороны РФ и «Газпромом» в 2023 году. После модернизации аэропорт сможет принимать не только военные, но и гражданские суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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