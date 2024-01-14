Минздрав ответил на скандал с зарплатами медиков в Екатеринбурге

Минздрав опроверг отмену выплаты годовой премии врачам скорой в Екатеринбурге

15 января 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Свердловский минздрав утверждает, что врачи СМП получили премии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Информация, опубликованная telegram-каналом Ural Mash о том, что сотрудников екатеринбургской скорой лишили ежегодной премии, не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области. «Информация, распространяемая 15.01.2024 г. в telegram-канале Ural Mash, не соответствует действительности. Всему персоналу учреждения в октябре 2023 г. была выплачена премия по итогам работы за 9 месяцев. В декабре (до 15 числа) 2023 года всему персоналу ГБУЗ СО „ССМП“ выплачена денежная премия за интенсивность и высокие результаты работы. В дополнение к этому, всему медицинскому персоналу до конца декабря 2023 года произведены выплаты стимулирующего характера по итогам работы за 2023 год», — отметили в региональном минздраве. Ранее появилась информация о том, что в Екатеринбурге сотрудников скорой помощи якобы оставили без 13-й зарплаты. Причиной были названы опоздания на вызовы. Работники СМП получили юбилейные премии (на 300-летие города и на 100-летие скорой), а не ежегодные, как им обещали ранее. По мнению медиков, таким образом руководство решило сэкономить.

Информация, опубликованная telegram-каналом Ural Mash о том, что сотрудников екатеринбургской скорой лишили ежегодной премии, не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области. «Информация, распространяемая 15.01.2024 г. в telegram-канале Ural Mash, не соответствует действительности. Всему персоналу учреждения в октябре 2023 г. была выплачена премия по итогам работы за 9 месяцев. В декабре (до 15 числа) 2023 года всему персоналу ГБУЗ СО „ССМП“ выплачена денежная премия за интенсивность и высокие результаты работы. В дополнение к этому, всему медицинскому персоналу до конца декабря 2023 года произведены выплаты стимулирующего характера по итогам работы за 2023 год», — отметили в региональном минздраве. Ранее появилась информация о том, что в Екатеринбурге сотрудников скорой помощи якобы оставили без 13-й зарплаты. Причиной были названы опоздания на вызовы. Работники СМП получили юбилейные премии (на 300-летие города и на 100-летие скорой), а не ежегодные, как им обещали ранее. По мнению медиков, таким образом руководство решило сэкономить.