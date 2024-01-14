14 января 2024

В Кургане назвали самые экзотичные страны, куда зауральцы отправили посылки

«Почта России»: определились самые экзотичные страны для курганских отправлений
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа почтового отделения. Сургут, почта россии, посылка
Самые экзотичные адреса для курганских посылок Фото:

Компания «Почта России» назвала самые необычные страны, куда отправляли посылки жители Курганской области. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

В «Почте России» назвали страны, куда было отправлено лишь по одной посылке. «Среди них: Виргинские острова (США), Перу, Тунис, Гонконг, Египет, Ирландия, Кипр, Кувейт, Латвия и Аргентина», — привели в компании данные за 2023 год.

По данным почты, самые легкие посылки ушли в Гонконг и Тунис. Более тяжелые посылки — от 5 до 11 кг — были отправлены на Кипр и в Аргентину.

Ранее были названы самые популярные зарубежные направления, куда шлют посылки курганцы. Ими стали Китай, США и Казахстан.

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Компания «Почта России» назвала самые необычные страны, куда отправляли посылки жители Курганской области. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе организации. В «Почте России» назвали страны, куда было отправлено лишь по одной посылке. «Среди них: Виргинские острова (США), Перу, Тунис, Гонконг, Египет, Ирландия, Кипр, Кувейт, Латвия и Аргентина», — привели в компании данные за 2023 год. По данным почты, самые легкие посылки ушли в Гонконг и Тунис. Более тяжелые посылки — от 5 до 11 кг — были отправлены на Кипр и в Аргентину. Ранее были названы самые популярные зарубежные направления, куда шлют посылки курганцы. Ими стали Китай, США и Казахстан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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