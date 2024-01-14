В Кургане назвали самые экзотичные страны, куда зауральцы отправили посылки

«Почта России»: определились самые экзотичные страны для курганских отправлений

Самые экзотичные адреса для курганских посылок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания «Почта России» назвала самые необычные страны, куда отправляли посылки жители Курганской области. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

В «Почте России» назвали страны, куда было отправлено лишь по одной посылке. «Среди них: Виргинские острова (США), Перу, Тунис, Гонконг, Египет, Ирландия, Кипр, Кувейт, Латвия и Аргентина», — привели в компании данные за 2023 год.

По данным почты, самые легкие посылки ушли в Гонконг и Тунис. Более тяжелые посылки — от 5 до 11 кг — были отправлены на Кипр и в Аргентину.

Ранее были названы самые популярные зарубежные направления, куда шлют посылки курганцы. Ими стали Китай, США и Казахстан.