В Челябинске эвакуировали здание правительства региона

Здание правительства Челябинской области, находящееся по адресу проспект Ленина, 59, эвакуировали. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, причиной стало срабатывание пожарной сигнализации.
В этом здании находятся министерства имущества региона, Росимущества, УФАС, областной минпром и главное контрольное управление региона. В данный момент здание опустело. Сотрудники выведены на улицу.
«Пробежали по всем кабинетам. Сказали срочно покинуть здание из-за срабатывания пожарной сигнализации», — сообщил корреспонденту URA.RU один из работников.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС. Ответ будет опубликован после получения.
Обновлено в 12:06 по Уральскому времени: «Было короткое замыкание. Все уже вернулись в здание и приступили к работе», — рассказал URA.RU источник.
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