14 января 2024

В Челябинске эвакуировали здание правительства региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Табличка ФАС. Челябинск, фас, федеральная антимонопольная служба, общественная палата, главное контрольное управление, ленина59, гку
На улицу вывели сотрудников нескольких министерств Фото:

Здание правительства Челябинской области, находящееся по адресу проспект Ленина, 59, эвакуировали. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, причиной стало срабатывание пожарной сигнализации.

В этом здании находятся министерства имущества региона, Росимущества, УФАС, областной минпром и главное контрольное управление региона. В данный момент здание опустело. Сотрудники выведены на улицу.

«Пробежали по всем кабинетам. Сказали срочно покинуть здание из-за срабатывания пожарной сигнализации», — сообщил корреспонденту URA.RU один из работников.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС. Ответ будет опубликован после получения.

Обновлено в 12:06 по Уральскому времени: «Было короткое замыкание. Все уже вернулись в здание и приступили к работе», — рассказал URA.RU источник.

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Здание правительства Челябинской области, находящееся по адресу проспект Ленина, 59, эвакуировали. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, причиной стало срабатывание пожарной сигнализации. В этом здании находятся министерства имущества региона, Росимущества, УФАС, областной минпром и главное контрольное управление региона. В данный момент здание опустело. Сотрудники выведены на улицу. «Пробежали по всем кабинетам. Сказали срочно покинуть здание из-за срабатывания пожарной сигнализации», — сообщил корреспонденту URA.RU один из работников. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС. Ответ будет опубликован после получения. Обновлено в 12:06 по Уральскому времени: «Было короткое замыкание. Все уже вернулись в здание и приступили к работе», — рассказал URA.RU источник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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