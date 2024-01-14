В Челябинске эвакуировали здание правительства региона

15 января 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

На улицу вывели сотрудников нескольких министерств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Здание правительства Челябинской области, находящееся по адресу проспект Ленина, 59, эвакуировали. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, причиной стало срабатывание пожарной сигнализации. В этом здании находятся министерства имущества региона, Росимущества, УФАС, областной минпром и главное контрольное управление региона. В данный момент здание опустело. Сотрудники выведены на улицу. «Пробежали по всем кабинетам. Сказали срочно покинуть здание из-за срабатывания пожарной сигнализации», — сообщил корреспонденту URA.RU один из работников. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС. Ответ будет опубликован после получения. Обновлено в 12:06 по Уральскому времени: «Было короткое замыкание. Все уже вернулись в здание и приступили к работе», — рассказал URA.RU источник.

Здание правительства Челябинской области, находящееся по адресу проспект Ленина, 59, эвакуировали. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, причиной стало срабатывание пожарной сигнализации. В этом здании находятся министерства имущества региона, Росимущества, УФАС, областной минпром и главное контрольное управление региона. В данный момент здание опустело. Сотрудники выведены на улицу. «Пробежали по всем кабинетам. Сказали срочно покинуть здание из-за срабатывания пожарной сигнализации», — сообщил корреспонденту URA.RU один из работников. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС. Ответ будет опубликован после получения. Обновлено в 12:06 по Уральскому времени: «Было короткое замыкание. Все уже вернулись в здание и приступили к работе», — рассказал URA.RU источник.