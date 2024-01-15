ЛУКОЙЛ стал первой крупной жертвой западных санкций в нефтепереработке

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ЛУКОЙЛ столкнулся с проблемами в нефтеперерабатывающей деятельности Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Нефтегазовая компания ЛУКОЙЛ в результате западных санкций столкнулась с проблемами в нефтеперерабатывающей деятельности. Один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов, Нижегородский НПЗ, полностью приостановил работу одной из ключевых установок каталитического крекинга, отвечающей за производство бензина. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«ЛУКОЙЛ стал первой крупной жертвой западных санкций в нефтепереработке. Его Нижегородский НПЗ, один из крупнейших в РФ, из-за аварии полностью остановил одну из двух установок каталитического крекинга, ключевых для производства бензина», — передает слова источников «Коммерсант». Там добавили, что в конце прошлого года сломалась вторая установка каталитического крекинга, но ее удалось перезапустить.

Теперь компании предстоит искать замену западному оборудованию, так как оно вышло из строя из-за западных санкций. Продажа бензина АИ-95 на бирже была приостановлена, но это несущественно повлияло на цены из-за низкого спроса. Нижегородский НПЗ является одним из крупнейших в России и переработал около 15 миллионов тонн нефти в 2022 году, что составляет около 5% общего объема переработки в стране. Компания планирует удовлетворить внутренний рынок за счет имеющихся ресурсов, заключили источники.

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Нефтегазовая компания ЛУКОЙЛ в результате западных санкций столкнулась с проблемами в нефтеперерабатывающей деятельности. Один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов, Нижегородский НПЗ, полностью приостановил работу одной из ключевых установок каталитического крекинга, отвечающей за производство бензина. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «ЛУКОЙЛ стал первой крупной жертвой западных санкций в нефтепереработке. Его Нижегородский НПЗ, один из крупнейших в РФ, из-за аварии полностью остановил одну из двух установок каталитического крекинга, ключевых для производства бензина», — передает слова источников «Коммерсант». Там добавили, что в конце прошлого года сломалась вторая установка каталитического крекинга, но ее удалось перезапустить. Теперь компании предстоит искать замену западному оборудованию, так как оно вышло из строя из-за западных санкций. Продажа бензина АИ-95 на бирже была приостановлена, но это несущественно повлияло на цены из-за низкого спроса. Нижегородский НПЗ является одним из крупнейших в России и переработал около 15 миллионов тонн нефти в 2022 году, что составляет около 5% общего объема переработки в стране. Компания планирует удовлетворить внутренний рынок за счет имеющихся ресурсов, заключили источники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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