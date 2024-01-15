ЛУКОЙЛ стал первой крупной жертвой западных санкций в нефтепереработке

15 января 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

ЛУКОЙЛ столкнулся с проблемами в нефтеперерабатывающей деятельности Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Нефтегазовая компания ЛУКОЙЛ в результате западных санкций столкнулась с проблемами в нефтеперерабатывающей деятельности. Один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов, Нижегородский НПЗ, полностью приостановил работу одной из ключевых установок каталитического крекинга, отвечающей за производство бензина. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «ЛУКОЙЛ стал первой крупной жертвой западных санкций в нефтепереработке. Его Нижегородский НПЗ, один из крупнейших в РФ, из-за аварии полностью остановил одну из двух установок каталитического крекинга, ключевых для производства бензина», — передает слова источников « Коммерсант ». Там добавили, что в конце прошлого года сломалась вторая установка каталитического крекинга, но ее удалось перезапустить. Теперь компании предстоит искать замену западному оборудованию, так как оно вышло из строя из-за западных санкций. Продажа бензина АИ-95 на бирже была приостановлена, но это несущественно повлияло на цены из-за низкого спроса. Нижегородский НПЗ является одним из крупнейших в России и переработал около 15 миллионов тонн нефти в 2022 году, что составляет около 5% общего объема переработки в стране. Компания планирует удовлетворить внутренний рынок за счет имеющихся ресурсов, заключили источники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нефтегазовая компания ЛУКОЙЛ в результате западных санкций столкнулась с проблемами в нефтеперерабатывающей деятельности. Один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов, Нижегородский НПЗ, полностью приостановил работу одной из ключевых установок каталитического крекинга, отвечающей за производство бензина. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «ЛУКОЙЛ стал первой крупной жертвой западных санкций в нефтепереработке. Его Нижегородский НПЗ, один из крупнейших в РФ, из-за аварии полностью остановил одну из двух установок каталитического крекинга, ключевых для производства бензина», — передает слова источников «Коммерсант». Там добавили, что в конце прошлого года сломалась вторая установка каталитического крекинга, но ее удалось перезапустить. Теперь компании предстоит искать замену западному оборудованию, так как оно вышло из строя из-за западных санкций. Продажа бензина АИ-95 на бирже была приостановлена, но это несущественно повлияло на цены из-за низкого спроса. Нижегородский НПЗ является одним из крупнейших в России и переработал около 15 миллионов тонн нефти в 2022 году, что составляет около 5% общего объема переработки в стране. Компания планирует удовлетворить внутренний рынок за счет имеющихся ресурсов, заключили источники.