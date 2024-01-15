Путин обратился к участникам форума ветеранов СВО

Создание условий для реализации потенциала ветеранов СВО, прошедших испытания на фронтах в различных сферах, становится ключевым приоритетом. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам форума ветеранов СВО «Вместе победим».
«Ключевой приоритет — создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, бизнесе, органах власти всех уровней, местном самоуправлении», — заявил Путин. Также задачей является поддержка семей погибших боевых товарищей, пошаговое укрепление системы социальных гарантий и повышение эффективности реабилитационных программ.
Создание условий для реализации потенциала ветеранов СВО, прошедших испытания на фронтах в различных сферах, становится ключевым приоритетом. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам форума ветеранов СВО «Вместе победим». «Ключевой приоритет — создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, бизнесе, органах власти всех уровней, местном самоуправлении», — заявил Путин. Также задачей является поддержка семей погибших боевых товарищей, пошаговое укрепление системы социальных гарантий и повышение эффективности реабилитационных программ.