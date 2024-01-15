Путин обратился к участникам форума ветеранов СВО

Путин: реализация потенциала ветеранов СВО является ключевым приоритетом
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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Семьи погибших участников СВО нуждаются в поддержке, заявил Владимир Путин Фото:
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Создание условий для реализации потенциала ветеранов СВО, прошедших испытания на фронтах в различных сферах, становится ключевым приоритетом. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам форума ветеранов СВО «Вместе победим».

«Ключевой приоритет — создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, бизнесе, органах власти всех уровней, местном самоуправлении», — заявил Путин. Также задачей является поддержка семей погибших боевых товарищей, пошаговое укрепление системы социальных гарантий и повышение эффективности реабилитационных программ.

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Создание условий для реализации потенциала ветеранов СВО, прошедших испытания на фронтах в различных сферах, становится ключевым приоритетом. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам форума ветеранов СВО «Вместе победим». «Ключевой приоритет — создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, бизнесе, органах власти всех уровней, местном самоуправлении», — заявил Путин. Также задачей является поддержка семей погибших боевых товарищей, пошаговое укрепление системы социальных гарантий и повышение эффективности реабилитационных программ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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