14 января 2024

Челябинским бойцам на СВО отправили блокираторы дронов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Минбезопасности региона передало военнослужащим блокираторы дронов Фото:
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Бойцам вертолетной эскадрильи Челябинской области передали новейшие блокираторы дронов. Об этом URA.RU сообщили 15 января в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

«Военнослужащим вертолетной эскадрильи области передали новейшие блокираторы дронов. Необходимое оборудование приобретается в соответствии с заявками воинских частей», — уточнили в пресс-службе.

Как уточнили в министерстве, блокираторы закуплены по поручению губернатора региона Алексея Текслера. Министр общественной безопасности Светлана Костина отметила, что материально-техническому обеспечению подразделений уделяется особое внимание.

«Продолжаем поддерживать наших ребят на фронте всем необходимым. Наши земляки сегодня выполняют самую тяжелую, сложную и нужную работу, а мы должны им помогать», — заявила Костина.

Новейшее оборудование передано военнослужащим вертолетной эскадрильи области
Новейшее оборудование передано военнослужащим вертолетной эскадрильи области
Фото:

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Бойцам вертолетной эскадрильи Челябинской области передали новейшие блокираторы дронов. Об этом URA.RU сообщили 15 января в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «Военнослужащим вертолетной эскадрильи области передали новейшие блокираторы дронов. Необходимое оборудование приобретается в соответствии с заявками воинских частей», — уточнили в пресс-службе. Как уточнили в министерстве, блокираторы закуплены по поручению губернатора региона Алексея Текслера. Министр общественной безопасности Светлана Костина отметила, что материально-техническому обеспечению подразделений уделяется особое внимание. «Продолжаем поддерживать наших ребят на фронте всем необходимым. Наши земляки сегодня выполняют самую тяжелую, сложную и нужную работу, а мы должны им помогать», — заявила Костина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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