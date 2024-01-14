Бойцам вертолетной эскадрильи Челябинской области передали новейшие блокираторы дронов. Об этом URA.RU сообщили 15 января в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.
«Военнослужащим вертолетной эскадрильи области передали новейшие блокираторы дронов. Необходимое оборудование приобретается в соответствии с заявками воинских частей», — уточнили в пресс-службе.
Как уточнили в министерстве, блокираторы закуплены по поручению губернатора региона Алексея Текслера. Министр общественной безопасности Светлана Костина отметила, что материально-техническому обеспечению подразделений уделяется особое внимание.
«Продолжаем поддерживать наших ребят на фронте всем необходимым. Наши земляки сегодня выполняют самую тяжелую, сложную и нужную работу, а мы должны им помогать», — заявила Костина.
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