Челябинским бойцам на СВО отправили блокираторы дронов. Фото

15 января 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Минбезопасности региона передало военнослужащим блокираторы дронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцам вертолетной эскадрильи Челябинской области передали новейшие блокираторы дронов. Об этом URA.RU сообщили 15 января в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «Военнослужащим вертолетной эскадрильи области передали новейшие блокираторы дронов. Необходимое оборудование приобретается в соответствии с заявками воинских частей», — уточнили в пресс-службе. Как уточнили в министерстве, блокираторы закуплены по поручению губернатора региона Алексея Текслера. Министр общественной безопасности Светлана Костина отметила, что материально-техническому обеспечению подразделений уделяется особое внимание. «Продолжаем поддерживать наших ребят на фронте всем необходимым. Наши земляки сегодня выполняют самую тяжелую, сложную и нужную работу, а мы должны им помогать», — заявила Костина. Новейшее оборудование передано военнослужащим вертолетной эскадрильи области Фото: пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области

Бойцам вертолетной эскадрильи Челябинской области передали новейшие блокираторы дронов. Об этом URA.RU сообщили 15 января в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «Военнослужащим вертолетной эскадрильи области передали новейшие блокираторы дронов. Необходимое оборудование приобретается в соответствии с заявками воинских частей», — уточнили в пресс-службе. Как уточнили в министерстве, блокираторы закуплены по поручению губернатора региона Алексея Текслера. Министр общественной безопасности Светлана Костина отметила, что материально-техническому обеспечению подразделений уделяется особое внимание. «Продолжаем поддерживать наших ребят на фронте всем необходимым. Наши земляки сегодня выполняют самую тяжелую, сложную и нужную работу, а мы должны им помогать», — заявила Костина.