Мишустин анонсировал инвестпроект по созданию более 600 гражданских авиалайнеров

В России в рамках инвестпроекта планируется производство и поставка более 600 самолетов для отечественных авиакомпаний до 2030 года. Об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«Реализация инвестпроекта позволит обеспечить производство и выпуск более 600 самолетов для российских авиакомпаний до 2030 года», — передает слова Мишустина telegram-канал правительства. Он добавил, что финансирование данного проекта предполагается осуществлять за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Предусмотрено техническое перевооружение предприятий, расширение производственных мощностей и проведение опытно-конструкторских работ, включая разработку новых материалов и электронных компонентов. В рамках проекта планируется передача 142 самолетов SSJ-New, 270 лайнеров МС-21-310, 70 самолетов Ил-114-300, 115 машин Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300, заключил Мишустин.
В России в рамках инвестпроекта планируется производство и поставка более 600 самолетов для отечественных авиакомпаний до 2030 года. Об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Реализация инвестпроекта позволит обеспечить производство и выпуск более 600 самолетов для российских авиакомпаний до 2030 года», — передает слова Мишустина telegram-канал правительства. Он добавил, что финансирование данного проекта предполагается осуществлять за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Предусмотрено техническое перевооружение предприятий, расширение производственных мощностей и проведение опытно-конструкторских работ, включая разработку новых материалов и электронных компонентов. В рамках проекта планируется передача 142 самолетов SSJ-New, 270 лайнеров МС-21-310, 70 самолетов Ил-114-300, 115 машин Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300, заключил Мишустин.