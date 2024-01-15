Мишустин анонсировал инвестпроект по созданию более 600 гражданских авиалайнеров

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Беседа М.В. Мишустина с премьер-министром Монголии Лувсаннасрайн Оюун-Эрдэнэ. Бишкек, мишустин михаил
Инвестпроект будет профинансирован за счет средств ФНБ, заявил Михаил Мишустин Фото:

В России в рамках инвестпроекта планируется производство и поставка более 600 самолетов для отечественных авиакомпаний до 2030 года. Об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Реализация инвестпроекта позволит обеспечить производство и выпуск более 600 самолетов для российских авиакомпаний до 2030 года», — передает слова Мишустина telegram-канал правительства. Он добавил, что финансирование данного проекта предполагается осуществлять за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Предусмотрено техническое перевооружение предприятий, расширение производственных мощностей и проведение опытно-конструкторских работ, включая разработку новых материалов и электронных компонентов. В рамках проекта планируется передача 142 самолетов SSJ-New, 270 лайнеров МС-21-310, 70 самолетов Ил-114-300, 115 машин Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300, заключил Мишустин.

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В России в рамках инвестпроекта планируется производство и поставка более 600 самолетов для отечественных авиакомпаний до 2030 года. Об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Реализация инвестпроекта позволит обеспечить производство и выпуск более 600 самолетов для российских авиакомпаний до 2030 года», — передает слова Мишустина telegram-канал правительства. Он добавил, что финансирование данного проекта предполагается осуществлять за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Предусмотрено техническое перевооружение предприятий, расширение производственных мощностей и проведение опытно-конструкторских работ, включая разработку новых материалов и электронных компонентов. В рамках проекта планируется передача 142 самолетов SSJ-New, 270 лайнеров МС-21-310, 70 самолетов Ил-114-300, 115 машин Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300, заключил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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