Экономика Бизнес Бизнесмен из Казахстана купил акции крупного железнодорожного перевозчика из РФ 15 января 2024 в 13:21 Размер текста - 17 + Кайрат Итемгенов купил акции российского железнодорожного перевозчика Globaltrans Фото: Анна Майорова © URA.RU Казахстанский бизнесмен Кайрат Итемгенов приобрел 26,19% акций российского железнодорожного перевозчика Globaltrans и заключил дополнительные сделки на приобретение 5,43% акций. Об этом сообщили в компании. «Итемгенов приобрел 26,19% Globaltrans», — сообщается на официальном сайте компании. Там добавили, что бизнесмен также приобрел дополнительные 5,43% акций компании. Инвестиционная компания из Казахстана AQNIET, бенефициарным владельцем которой является Итемгенов, также приобрела акции трех других компаний, включая Litten Investments Ltd, что позволит AQNIET стать владельцем 31,62% акций Globaltrans. Итемгенов выразил поддержку стратегии Globaltrans. Предприниматель считает инвестицию привлекательной и перспективной, заключили в компании. Казахстанский бизнесмен Кайрат Итемгенов приобрел 26,19% акций российского железнодорожного перевозчика Globaltrans и заключил дополнительные сделки на приобретение 5,43% акций. Об этом сообщили в компании. «Итемгенов приобрел 26,19% Globaltrans», — сообщается на официальном сайте компании. Там добавили, что бизнесмен также приобрел дополнительные 5,43% акций компании. Инвестиционная компания из Казахстана AQNIET, бенефициарным владельцем которой является Итемгенов, также приобрела акции трех других компаний, включая Litten Investments Ltd, что позволит AQNIET стать владельцем 31,62% акций Globaltrans. Итемгенов выразил поддержку стратегии Globaltrans. Предприниматель считает инвестицию привлекательной и перспективной, заключили в компании. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям