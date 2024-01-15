Бизнесмен из Казахстана купил акции крупного железнодорожного перевозчика из РФ

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Прибытие первых крупных поставок плодоовощной продукции из Узбекистана. Екатеринбург, контейнер, грузоперевозки, контейнеры, контейнерные перевозки
Кайрат Итемгенов купил акции российского железнодорожного перевозчика Globaltrans Фото:

Казахстанский бизнесмен Кайрат Итемгенов приобрел 26,19% акций российского железнодорожного перевозчика Globaltrans и заключил дополнительные сделки на приобретение 5,43% акций. Об этом сообщили в компании.

«Итемгенов приобрел 26,19% Globaltrans», — сообщается на официальном сайте компании. Там добавили, что бизнесмен также приобрел дополнительные 5,43% акций компании. Инвестиционная компания из Казахстана AQNIET, бенефициарным владельцем которой является Итемгенов, также приобрела акции трех других компаний, включая Litten Investments Ltd, что позволит AQNIET стать владельцем 31,62% акций Globaltrans.

Итемгенов выразил поддержку стратегии Globaltrans. Предприниматель считает инвестицию привлекательной и перспективной, заключили в компании.

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Казахстанский бизнесмен Кайрат Итемгенов приобрел 26,19% акций российского железнодорожного перевозчика Globaltrans и заключил дополнительные сделки на приобретение 5,43% акций. Об этом сообщили в компании. «Итемгенов приобрел 26,19% Globaltrans», — сообщается на официальном сайте компании. Там добавили, что бизнесмен также приобрел дополнительные 5,43% акций компании. Инвестиционная компания из Казахстана AQNIET, бенефициарным владельцем которой является Итемгенов, также приобрела акции трех других компаний, включая Litten Investments Ltd, что позволит AQNIET стать владельцем 31,62% акций Globaltrans. Итемгенов выразил поддержку стратегии Globaltrans. Предприниматель считает инвестицию привлекательной и перспективной, заключили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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