Челябинский производитель выдавал свиную печень за говяжью

Производитель из Челябинской области поставлял в детский сад свиную печень, выдавая ее за говяжью. О том, что декларация на печень отозвана, URA.RU сообщили 15 января в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«В детском саду Челябинска были отобраны пробы печени говяжьей, которую поставляло ООО „Цех мясных полуфабрикатов Ермак“. В продукции установлена видоспецифичная ДНК свиньи», — уточнили в пресс-службе.
Ведомство прекратило декларацию производителя на полуфабрикаты из мясных субпродуктов (печень говяжья замороженная, сердце говяжье замороженное, язык говяжий замороженный). Предприятию объявили предостережение.
URA.RU направило запрос в ООО «Цех мясных полуфабрикатов Ермак». На момент публикации ответа не последовало.
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