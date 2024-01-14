14 января 2024

Челябинский производитель выдавал свиную печень за говяжью

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция молодогвардейцев у Театра Драмы по отмене алко-тонизирующих напитков. Екатеринбург, печень говяжья
В говяжьей печени нашли ДНК свиньи Фото:

Производитель из Челябинской области поставлял в детский сад свиную печень, выдавая ее за говяжью. О том, что декларация на печень отозвана, URA.RU сообщили 15 января в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В детском саду Челябинска были отобраны пробы печени говяжьей, которую поставляло ООО „Цех мясных полуфабрикатов Ермак“. В продукции установлена видоспецифичная ДНК свиньи», — уточнили в пресс-службе.

Ведомство прекратило декларацию производителя на полуфабрикаты из мясных субпродуктов (печень говяжья замороженная, сердце говяжье замороженное, язык говяжий замороженный). Предприятию объявили предостережение.

URA.RU направило запрос в ООО «Цех мясных полуфабрикатов Ермак». На момент публикации ответа не последовало.

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Производитель из Челябинской области поставлял в детский сад свиную печень, выдавая ее за говяжью. О том, что декларация на печень отозвана, URA.RU сообщили 15 января в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В детском саду Челябинска были отобраны пробы печени говяжьей, которую поставляло ООО „Цех мясных полуфабрикатов Ермак“. В продукции установлена видоспецифичная ДНК свиньи», — уточнили в пресс-службе. Ведомство прекратило декларацию производителя на полуфабрикаты из мясных субпродуктов (печень говяжья замороженная, сердце говяжье замороженное, язык говяжий замороженный). Предприятию объявили предостережение. URA.RU направило запрос в ООО «Цех мясных полуфабрикатов Ермак». На момент публикации ответа не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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