Челябинский производитель выдавал свиную печень за говяжью

15 января 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

В говяжьей печени нашли ДНК свиньи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Производитель из Челябинской области поставлял в детский сад свиную печень, выдавая ее за говяжью. О том, что декларация на печень отозвана, URA.RU сообщили 15 января в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В детском саду Челябинска были отобраны пробы печени говяжьей, которую поставляло ООО „Цех мясных полуфабрикатов Ермак“. В продукции установлена видоспецифичная ДНК свиньи», — уточнили в пресс-службе. Ведомство прекратило декларацию производителя на полуфабрикаты из мясных субпродуктов (печень говяжья замороженная, сердце говяжье замороженное, язык говяжий замороженный). Предприятию объявили предостережение. URA.RU направило запрос в ООО «Цех мясных полуфабрикатов Ермак». На момент публикации ответа не последовало.

Производитель из Челябинской области поставлял в детский сад свиную печень, выдавая ее за говяжью. О том, что декларация на печень отозвана, URA.RU сообщили 15 января в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В детском саду Челябинска были отобраны пробы печени говяжьей, которую поставляло ООО „Цех мясных полуфабрикатов Ермак“. В продукции установлена видоспецифичная ДНК свиньи», — уточнили в пресс-службе. Ведомство прекратило декларацию производителя на полуфабрикаты из мясных субпродуктов (печень говяжья замороженная, сердце говяжье замороженное, язык говяжий замороженный). Предприятию объявили предостережение. URA.RU направило запрос в ООО «Цех мясных полуфабрикатов Ермак». На момент публикации ответа не последовало.