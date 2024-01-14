14 января 2024

Из тюменских аптек начали пропадать детские антибиотики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Температура и лекарства. Тюмень, таблетки, лекарства, грипп, простуда, температура, болезнь, орви, лекарства от гриппа, таблетки лекарства, противовирусные средства, covid19, коронавирус, ковид, противовирусное средство, COVID-19, жаропонижающие, парацетомол
В дефиците сразу три антибактериальных препарата Фото:
новость из сюжета
Дефицит лекарств в Тюмени

Из аптек Тюмени начали пропадать антибиотики в форме суспензии. В дефиците препараты «Клацид», «Панцеф» и «Зиннат». Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких точках продаж. Чаще всего в такой форме врачи назначают эти лекарства детям.

«Препараты „Клацид“, „Панцеф“ и „Зиннат“ в форме суспензии находятся на дефектуре (отсутствие в аптеках какого-либо товара — прим. ред.). На выходных были последние упаковки, но сейчас уже все продали. Из-за санкций они дефектурят, плюс еще эпидемия [гриппа, ОРВИ]. Их пока нет у поставщиков», — рассказали в аптеке «Фармсоюз».

«„Клацида“ и „Панцефа“ в суспензии нет. Остался только „Зиннат“. Это все импорт, их у поставщиков нет», — сообщили в «Аптеке №1». Отсутствие этих препаратов подтвердили и в другой тюменской аптеке «ЮниФарм».

Данные препараты производят за рубежом. Они выпускаются в форме таблеток и суспензии. Последние назначают чаще всего детям. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из аптек Тюмени начали пропадать антибиотики в форме суспензии. В дефиците препараты «Клацид», «Панцеф» и «Зиннат». Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких точках продаж. Чаще всего в такой форме врачи назначают эти лекарства детям. «Препараты „Клацид“, „Панцеф“ и „Зиннат“ в форме суспензии находятся на дефектуре (отсутствие в аптеках какого-либо товара — прим. ред.). На выходных были последние упаковки, но сейчас уже все продали. Из-за санкций они дефектурят, плюс еще эпидемия [гриппа, ОРВИ]. Их пока нет у поставщиков», — рассказали в аптеке «Фармсоюз». «„Клацида“ и „Панцефа“ в суспензии нет. Остался только „Зиннат“. Это все импорт, их у поставщиков нет», — сообщили в «Аптеке №1». Отсутствие этих препаратов подтвердили и в другой тюменской аптеке «ЮниФарм». Данные препараты производят за рубежом. Они выпускаются в форме таблеток и суспензии. Последние назначают чаще всего детям. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...