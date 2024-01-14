Из тюменских аптек начали пропадать детские антибиотики

В дефиците сразу три антибактериальных препарата Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Дефицит лекарств в Тюмени

Из аптек Тюмени начали пропадать антибиотики в форме суспензии. В дефиците препараты «Клацид», «Панцеф» и «Зиннат». Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких точках продаж. Чаще всего в такой форме врачи назначают эти лекарства детям.

«Препараты „Клацид“, „Панцеф“ и „Зиннат“ в форме суспензии находятся на дефектуре (отсутствие в аптеках какого-либо товара — прим. ред.). На выходных были последние упаковки, но сейчас уже все продали. Из-за санкций они дефектурят, плюс еще эпидемия [гриппа, ОРВИ]. Их пока нет у поставщиков», — рассказали в аптеке «Фармсоюз».

«„Клацида“ и „Панцефа“ в суспензии нет. Остался только „Зиннат“. Это все импорт, их у поставщиков нет», — сообщили в «Аптеке №1». Отсутствие этих препаратов подтвердили и в другой тюменской аптеке «ЮниФарм».

Данные препараты производят за рубежом. Они выпускаются в форме таблеток и суспензии. Последние назначают чаще всего детям. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области.