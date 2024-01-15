В Кремле рассказали о позоре Латвии

Депортация российского военного пенсионера Бориса Каткова из Латвии является примером позорной практики властей этой страны. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Для любого государства такая практика принудительной высылки является позором. По Каткову сделано все максимально возможное», — заявил Песков.
Ранее посольство России в Латвии возмутилось из-за депортации 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Российские дипломаты потребовали принципиальной оценки дискриминационной политики Латвии в отношении граждан РФ со стороны международных правозащитных структур. По данным посольства РФ, Катков был признан угрозой национальной безопасности Латвии.
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