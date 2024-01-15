В мире Европа В Кремле рассказали о позоре Латвии Песков: высылка Каткова из Латвии является позорной практикой 15 января 2024 в 14:12 Размер текста - 17 + Латвия обращается к позорным практикам, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депортация российского военного пенсионера Бориса Каткова из Латвии является примером позорной практики властей этой страны. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Для любого государства такая практика принудительной высылки является позором. По Каткову сделано все максимально возможное», — заявил Песков. Ранее посольство России в Латвии возмутилось из-за депортации 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Российские дипломаты потребовали принципиальной оценки дискриминационной политики Латвии в отношении граждан РФ со стороны международных правозащитных структур. По данным посольства РФ, Катков был признан угрозой национальной безопасности Латвии. Депортация российского военного пенсионера Бориса Каткова из Латвии является примером позорной практики властей этой страны. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Для любого государства такая практика принудительной высылки является позором. По Каткову сделано все максимально возможное», — заявил Песков. Ранее посольство России в Латвии возмутилось из-за депортации 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Российские дипломаты потребовали принципиальной оценки дискриминационной политики Латвии в отношении граждан РФ со стороны международных правозащитных структур. По данным посольства РФ, Катков был признан угрозой национальной безопасности Латвии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям