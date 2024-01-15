В Кремле рассказали о позоре Латвии

Песков: высылка Каткова из Латвии является позорной практикой
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Латвия обращается к позорным практикам, заявил Дмитрий Песков Фото:

Депортация российского военного пенсионера Бориса Каткова из Латвии является примером позорной практики властей этой страны. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для любого государства такая практика принудительной высылки является позором. По Каткову сделано все максимально возможное», — заявил Песков.

Ранее посольство России в Латвии возмутилось из-за депортации 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Российские дипломаты потребовали принципиальной оценки дискриминационной политики Латвии в отношении граждан РФ со стороны международных правозащитных структур. По данным посольства РФ, Катков был признан угрозой национальной безопасности Латвии.

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Депортация российского военного пенсионера Бориса Каткова из Латвии является примером позорной практики властей этой страны. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Для любого государства такая практика принудительной высылки является позором. По Каткову сделано все максимально возможное», — заявил Песков. Ранее посольство России в Латвии возмутилось из-за депортации 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Российские дипломаты потребовали принципиальной оценки дискриминационной политики Латвии в отношении граждан РФ со стороны международных правозащитных структур. По данным посольства РФ, Катков был признан угрозой национальной безопасности Латвии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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