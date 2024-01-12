Посольство РФ возмутила высылка из Латвии российского пенсионера

Посольство России в Латвии высказало возмущение из-за депортации из страны 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Об этом сообщили в диппредставительстве РФ.
«Вызывает крайнее возмущение очередная провокационная выходка латвийских властей. На этот раз из страны выслали российского военного пенсионера, председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Бориса Каткова», — указано в сообщении представителей посольства РФ в telegram-канале.
Российские дипломаты ждут принципиальной оценки реализуемой официальной Ригой дискриминационной политики в отношении граждан РФ со стороны международных правозащитных структур. По данным диппредставительства, пожилой россиянин был признан угрозой национальности безопасности Латвии.
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