Посольство РФ возмутила высылка из Латвии российского пенсионера

13 января 2024 в 02:50 Размер текста - 17 +

Латвия депортировала российского пенсионера (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU Посольство России в Латвии высказало возмущение из-за депортации из страны 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Об этом сообщили в диппредставительстве РФ. «Вызывает крайнее возмущение очередная провокационная выходка латвийских властей. На этот раз из страны выслали российского военного пенсионера, председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Бориса Каткова», — указано в сообщении представителей посольства РФ в telegram-канале. Российские дипломаты ждут принципиальной оценки реализуемой официальной Ригой дискриминационной политики в отношении граждан РФ со стороны международных правозащитных структур. По данным диппредставительства, пожилой россиянин был признан угрозой национальности безопасности Латвии.

Посольство России в Латвии высказало возмущение из-за депортации из страны 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Об этом сообщили в диппредставительстве РФ. «Вызывает крайнее возмущение очередная провокационная выходка латвийских властей. На этот раз из страны выслали российского военного пенсионера, председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Бориса Каткова», — указано в сообщении представителей посольства РФ в telegram-канале. Российские дипломаты ждут принципиальной оценки реализуемой официальной Ригой дискриминационной политики в отношении граждан РФ со стороны международных правозащитных структур. По данным диппредставительства, пожилой россиянин был признан угрозой национальности безопасности Латвии.