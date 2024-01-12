12 января 2024

Посольство РФ возмутила высылка из Латвии российского пенсионера

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Повседневная жизнь. Москва, пенсионер, прогулка, зима, отдых
Латвия депортировала российского пенсионера (архивное фото) Фото:

Посольство России в Латвии высказало возмущение из-за депортации из страны 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Об этом сообщили в диппредставительстве РФ.

«Вызывает крайнее возмущение очередная провокационная выходка латвийских властей. На этот раз из страны выслали российского военного пенсионера, председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Бориса Каткова», — указано в сообщении представителей посольства РФ в telegram-канале.

Российские дипломаты ждут принципиальной оценки реализуемой официальной Ригой дискриминационной политики в отношении граждан РФ со стороны международных правозащитных структур. По данным диппредставительства, пожилой россиянин был признан угрозой национальности безопасности Латвии.

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Посольство России в Латвии высказало возмущение из-за депортации из страны 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова. Об этом сообщили в диппредставительстве РФ. «Вызывает крайнее возмущение очередная провокационная выходка латвийских властей. На этот раз из страны выслали российского военного пенсионера, председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Бориса Каткова», — указано в сообщении представителей посольства РФ в telegram-канале. Российские дипломаты ждут принципиальной оценки реализуемой официальной Ригой дискриминационной политики в отношении граждан РФ со стороны международных правозащитных структур. По данным диппредставительства, пожилой россиянин был признан угрозой национальности безопасности Латвии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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