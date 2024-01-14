Жители Нижневартовска забили тревогу из-за снежного коллапса в городе

Жители Нижневартовска пожаловались на опасную обстановку на дорогах Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске автовладельцы жалуются на некачественную работу снегоуборочной техники на дорогах. Вартовчане утверждают, что сужение проезжей части из-за снежных валов, возникающих после работы техники, приводит к высокой аварийной опасности. Свое негодование журналисту URA.RU высказала жительница города Александра.

«После прошедших снегопадов ситуация на дорогах Нижневартовска опасная. По некоторым улицам невозможно ездить — там, где было две полосы, стала одна. Все из-за того, что службы просто выбрасывают снег с середины дороги по ее краям. Проезд сужается, и это приводит к тому, что машины вынуждены выезжать на встречную полосу», — пояснила автовладелица.

Также вартовчанка сообщила о том, что больше всего после снегопада пострадали улицы в старой части города. Владельцы частных территорий сами убирают снег, однако рядом с многоэтажными домами техника не работает.

За комментарием по данному вопросу корреспондент агентства обратился в мэрию Нижневартовска. На момент публикации материала ответ на запрос в адрес редакции не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что власти Нижневартовска (ХМАО) предупредили жителей о снежном коллапсе. Водителей попросили соблюдать осторожность из-за сильной метели и шквального ветра.