В Курганской больнице Красного Креста малыш получил глубокий ожог кожи антисептиком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Курган Алена Юркина добивается наказания для медиков за химический ожог, причиненный трехлетнему малышу антисептиком. На месте травмы начался некроз тканей и ребенку пришлось делать операцию, рассказала Юркина URA.RU. Женщина пожаловалась в Следственный комитет и подала иск к больнице в суд.

«В апреле 2023 года мой трехлетний сын поступил в Курганскую детскую больницу им. Красного Креста с подозрением на двустороннюю пневмонию. Ему назначили уколы. Медсестра положила на место укола вату и ушла, не предупредив, что это антисептик и сколько времени его нужно держать на коже. Из-за химического ожога за месяц на коже у ребенка появилась дыра глубиной почти 3 см, 2 см в окружности. Начался некроз тканей. Место ожога оперировали дважды», — рассказала Юркина.

По словам мамы мальчика, вата была на коже ребенка 3-5 минут. Женщина заметила у ребенка покраснение, сразу отправилась за помощью к медсестре. Ожог оказался глубоким, лечение долго не давало результатов. В это время в Курган на конференцию приехал хирург из Москвы. Юркина добилась консультации у специалиста. Только после его консультации рана начала заживать.

Женщина обратилась с жалобой в Следственный комитет. Экспертиза признала, что здоровью ребенка был причинен вред средней степени тяжести. В больнице мама и малыш провели почти четыре месяца. Пока ребенок был в стационаре, по словам мамы, у него усугубилось основное заболевание — туберозный склероз (редкое генетическое заболевание, при котором в органах образуются доброкачественные опухоли). «Появились опухоли на почках, но курганские врачи их не заметили на УЗИ», — сказала женщина. Из-за не вовремя выявленной болезни ребенку позднее начали лечение лекарствами, которые закупает фонд «Круг добра».

СКР возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами из числа сотрудников ГБУ «КОДК им. Красного креста» (ч.1. ст. 293 УК.РФ. «Халатность»). В больнице заявили, что маму предупреждали про антисептик, который можно держать на коже не дольше 20 секунд.

В департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос URA.RU сообщили, что в настоящее время по факту оказания медпомощи ребенку проводится судебное разбирательство. «Проведена внутренняя проверка, а также проверка контроля качества специалистами департамента и страховой компании. Нарушений оказания качества медицинской помощи не выявлено», — указано в ответе ведомства.

В Курганской детской больнице трехлетний ребенок получил химический ожог антисептиком. Позже на месте ожога начался некроз тканей, потребовалась операция фото: предоставила Алена Юркина

После двух операций и четырех месяцев лечения на месте ожога у ребенка остался шрам фото: предоставила Алена Юркина

По словам мамы пострадавшего малыша, в заводской инструкции к антисептику указано, что держать его на коже можно 20 секунд. Об этом женщина узнала, когда началось разбирательство по ее жалобе фото: предоставила Алена Юркина