Тюменский бизнес продолжит экспансию на Восток

Предприниматели Тюменской области наладят сотрудничество с Республикой Бангладеш

15 января 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Основными статьями тюменского экспорта остается зерно и продукты его переработки Фото: Сергей Венявский © URA.RU Тюменский бизнес намерен наладить деловые отношения с Республикой Бангладеш. План бизнес-миссий на 2024 год опубликовала на своем официальном сайте региональная торгово-промышленная палата. Корреспондент URA.RU проанализировал планы тюменской ТПП и выяснил, в какие страны тюменский бизнес отправится впервые, а где уже давно знаком. И что именно Тюменская область планирует экспортировать в 2024 году. Бангладеш — новые возможности Козырем Бангладеша в переговорах с Тюменской областью может стать легкая промышленность Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU С Республикой Бангладеш на данный момент стабильных экономических отношений у Тюменской области нет. Однако у такого сотрудничества большое будущее, уверены в торгово-промышленной палате региона. Это развивающаяся страна, основы экономики которой схожи с тюменскими: сельское хозяйство и добывающая промышленность. Бангладеш могут заинтересовать нефтесервис, оборудование для добычи нефти и газа, сельскохозяйственные технологии. В свою очередь, страна интересна Тюмени развивающейся легкой промышленностью, в частности — производством тканей и готовой одежды. Визит в Бангладеш намечен на первую половину июня. Арабский мир — свободная экономическая зона Развитие отношений со странами Арабского мира — Саудовской Аравией, Египтом и Арабскими Эмиратами — позволит Тюменской области плотнее влиться в потоки восточной нефтедобычи и выйти в свободные экономические зоны (особые зоны на территории государств, на которых действуют льготные налоговые и таможенные условия, — прим. ред.). Крупные арабские компании уже заинтересовались услугами нефтесервисных фирм Тюмени и технологиями бурения. В 2024 году сотрудничество, которое началось год назад, продолжится. Визиты в эти страны намечены на апрель, август и октябрь. Ближнее зарубежье — укрепление давней дружбы Казахстан является основным импортером тюменского зерна Фото: Владимир Андреев © URA.RU Помимо этого, в течение года состоится несколько бизнес-миссий в страны, с которыми у Тюмени давно налажены партнерские отношения. Предпринимателей региона будут ждать в Казахстане, Узбекистане, Беларуси. Традиционно эти страны являются ключевыми для тюменского экспорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции, для обмена технологическими решениями в сферах промышленности и IT, строительства, фармакологии. Во время этих бизнес-миссий основной целью будет поиск новых партнеров и заключение новых контрактов взамен уже завершившихся. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменский бизнес намерен наладить деловые отношения с Республикой Бангладеш. План бизнес-миссий на 2024 год опубликовала на своем официальном сайте региональная торгово-промышленная палата. Корреспондент URA.RU проанализировал планы тюменской ТПП и выяснил, в какие страны тюменский бизнес отправится впервые, а где уже давно знаком. И что именно Тюменская область планирует экспортировать в 2024 году. С Республикой Бангладеш на данный момент стабильных экономических отношений у Тюменской области нет. Однако у такого сотрудничества большое будущее, уверены в торгово-промышленной палате региона. Это развивающаяся страна, основы экономики которой схожи с тюменскими: сельское хозяйство и добывающая промышленность. Бангладеш могут заинтересовать нефтесервис, оборудование для добычи нефти и газа, сельскохозяйственные технологии. В свою очередь, страна интересна Тюмени развивающейся легкой промышленностью, в частности — производством тканей и готовой одежды. Визит в Бангладеш намечен на первую половину июня. Развитие отношений со странами Арабского мира — Саудовской Аравией, Египтом и Арабскими Эмиратами — позволит Тюменской области плотнее влиться в потоки восточной нефтедобычи и выйти в свободные экономические зоны (особые зоны на территории государств, на которых действуют льготные налоговые и таможенные условия, — прим. ред.). Крупные арабские компании уже заинтересовались услугами нефтесервисных фирм Тюмени и технологиями бурения. В 2024 году сотрудничество, которое началось год назад, продолжится. Визиты в эти страны намечены на апрель, август и октябрь. Помимо этого, в течение года состоится несколько бизнес-миссий в страны, с которыми у Тюмени давно налажены партнерские отношения. Предпринимателей региона будут ждать в Казахстане, Узбекистане, Беларуси. Традиционно эти страны являются ключевыми для тюменского экспорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции, для обмена технологическими решениями в сферах промышленности и IT, строительства, фармакологии. Во время этих бизнес-миссий основной целью будет поиск новых партнеров и заключение новых контрактов взамен уже завершившихся.