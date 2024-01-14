Стали известны подробности экстренной посадки АК «Ямал» в Новосибирске

Самолет экстренно приземлился в аэропорту Толмачево
«Суперджет» авиакомпании «Ямал», летевший рейсом Горно-Алтайск — Салехард, экстренно посадили из-за неубравшегося шасси. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
«КВС (капитан воздушного судна — примечание URA.RU) доложил, что передняя стойка шасси не убралась. Принял решение следовать на запасной аэродром в Новосибирск (Толмачево)», — передает Aviaincident.
Ранее URA.RU рассказывало о вынужденной посадке рейса АК «Ямал» в Новосибирске. В момент ЧП на борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. Самолет отстранен от эксплуатации до выяснения обстоятельств происшествия.
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