14 января 2024
13 января 2024

Стали известны подробности экстренной посадки АК «Ямал» в Новосибирске

Причиной посадки самолета АК «Ямал» в Новосибирске стало неубранное шасси
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты гражданской авиации в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина., аэропорт, гражданская авиация, самолет
Самолет экстренно приземлился в аэропорту Толмачево Фото:

«Суперджет» авиакомпании «Ямал», летевший рейсом Горно-Алтайск — Салехард, экстренно посадили из-за неубравшегося шасси. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«КВС (капитан воздушного судна — примечание URA.RU) доложил, что передняя стойка шасси не убралась. Принял решение следовать на запасной аэродром в Новосибирск (Толмачево)», — передает Aviaincident.

Ранее URA.RU рассказывало о вынужденной посадке рейса АК «Ямал» в Новосибирске. В момент ЧП на борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. Самолет отстранен от эксплуатации до выяснения обстоятельств происшествия.

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«Суперджет» авиакомпании «Ямал», летевший рейсом Горно-Алтайск — Салехард, экстренно посадили из-за неубравшегося шасси. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «КВС (капитан воздушного судна — примечание URA.RU) доложил, что передняя стойка шасси не убралась. Принял решение следовать на запасной аэродром в Новосибирск (Толмачево)», — передает Aviaincident. Ранее URA.RU рассказывало о вынужденной посадке рейса АК «Ямал» в Новосибирске. В момент ЧП на борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. Самолет отстранен от эксплуатации до выяснения обстоятельств происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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