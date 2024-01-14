В ЯНАО глава района добивается отставки председателя избиркома. Инсайд

15 января 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Жаромских и Андрей Юрлов не смогли сработаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Надымского района ЯНАО Дмитрий Жаромских пытается сместить председателя избирательной комиссии Андрея Юрлова. Как сообщают источники URA.RU, мэр хотел бы видеть на этом посту свою супругу — секретаря ТИК Ирину Граф. «Глава и председатель не нашли общий язык и, честно говоря, непонятно, как будут работать на выборах. Должны оказывать содействие, а там в чистом виде противодействие», — сообщил источник. Инсайдеры отмечают, что Юрлов уже стал персоной нон грата в местном политбомонде. Причиной конфликта могло послужить желание главы района назначить председателем избиркома жену Ирину Граф, которая перешла на работу в комиссию в прошлом году с места первого заместителя государственно-правового департамента ЯНАО, говорят источники. В пресс-службу администрации района и председателю ТИК Андрею Юрлову URA.RU направило запросы с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответы не были получены.

Глава Надымского района ЯНАО Дмитрий Жаромских пытается сместить председателя избирательной комиссии Андрея Юрлова. Как сообщают источники URA.RU, мэр хотел бы видеть на этом посту свою супругу — секретаря ТИК Ирину Граф. «Глава и председатель не нашли общий язык и, честно говоря, непонятно, как будут работать на выборах. Должны оказывать содействие, а там в чистом виде противодействие», — сообщил источник. Инсайдеры отмечают, что Юрлов уже стал персоной нон грата в местном политбомонде. Причиной конфликта могло послужить желание главы района назначить председателем избиркома жену Ирину Граф, которая перешла на работу в комиссию в прошлом году с места первого заместителя государственно-правового департамента ЯНАО, говорят источники. В пресс-службу администрации района и председателю ТИК Андрею Юрлову URA.RU направило запросы с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответы не были получены.