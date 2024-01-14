Глава Надымского района ЯНАО Дмитрий Жаромских пытается сместить председателя избирательной комиссии Андрея Юрлова. Как сообщают источники URA.RU, мэр хотел бы видеть на этом посту свою супругу — секретаря ТИК Ирину Граф.
«Глава и председатель не нашли общий язык и, честно говоря, непонятно, как будут работать на выборах. Должны оказывать содействие, а там в чистом виде противодействие», — сообщил источник. Инсайдеры отмечают, что Юрлов уже стал персоной нон грата в местном политбомонде.
Причиной конфликта могло послужить желание главы района назначить председателем избиркома жену Ирину Граф, которая перешла на работу в комиссию в прошлом году с места первого заместителя государственно-правового департамента ЯНАО, говорят источники. В пресс-службу администрации района и председателю ТИК Андрею Юрлову URA.RU направило запросы с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответы не были получены.
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