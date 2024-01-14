Квартира с золотым унитазом и дом от Cavalli: какое жилье может купить тюменский миллиардер

Лотерейный миллиардер из Тюмени может купить пять самых дорогих квартир

15 января 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Миллиардер из Тюмени может себе позволить пять самых дорогих квартир в Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени После вычета налогов тюменский миллиардер, который приехал в Москву за получением приза, получит на руки 850 миллионов рублей. Агентство URA.RU сделало подборку, какое самое дорогое жилье может купить победитель лотереи в Тюмени, в Москве и Дубае. Информация взята с базы данных агентства недвижимости «Этажи». По данным риелторов, самая дорогая квартира, выставленная на продажу в Тюмени, оценивается в 150 миллионов рублей. Недвижимость расположена в центре города, рядом с ЗАГСом. Ее площадь — 121 квадратный метр. В квартире — три комнаты. Среди наиболее примечательной детали — золотой унитаз. В настоящий момент квартира переделана под офисное помещение и имеет переговорную, рабочую и кухонную зону, кабинет и ресепшн. Стены и пол жилья отделаны деревом и мрамором. В качестве декора — лепнина, гобелены и мебель под старину. Таких квартир тюменский миллиардер может приобрести сразу пять штук. На рынке недвижимости Москвы самая дорогая квартира, выставленная на продажу, стоит 357 миллионов рублей. Их тюменский миллиардер может купить сразу две. Пятикомнатная квартира площадью больше двухсот квадратных метров расположена в жилом комплексе премиум-класса. Жилье включает в себя кухню-гостиную, мастер-спальню с собственной ванной комнатой, две спальные комнаты, кабинет, санузел, SPA, постирочную, гардероб, холл. Весь интерьер выполнен в черных тонах в сочетании мрамора и дерева. Отдельного внимания заслуживает винный шкаф, который предусмотрен в кабинете. И, наконец, самую дорогую квартиру (и только одну) тюменский миллиардер может приобрести в Дубае. Ее стоимость — от 532 миллионов рублей. Дизайнерский жилой комплекс Cavalli Couture в 2026 году построят вдоль Дубайского канала. В 14-этажном роскошном здании будет представлена эксклюзивная коллекция из 70 премиальных апартаментов с большими террасами и частными бассейнами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После вычета налогов тюменский миллиардер, который приехал в Москву за получением приза, получит на руки 850 миллионов рублей. Агентство URA.RU сделало подборку, какое самое дорогое жилье может купить победитель лотереи в Тюмени, в Москве и Дубае. Информация взята с базы данных агентства недвижимости «Этажи». По данным риелторов, самая дорогая квартира, выставленная на продажу в Тюмени, оценивается в 150 миллионов рублей. Недвижимость расположена в центре города, рядом с ЗАГСом. Ее площадь — 121 квадратный метр. В квартире — три комнаты. Среди наиболее примечательной детали — золотой унитаз. В настоящий момент квартира переделана под офисное помещение и имеет переговорную, рабочую и кухонную зону, кабинет и ресепшн. Стены и пол жилья отделаны деревом и мрамором. В качестве декора — лепнина, гобелены и мебель под старину. Таких квартир тюменский миллиардер может приобрести сразу пять штук. На рынке недвижимости Москвы самая дорогая квартира, выставленная на продажу, стоит 357 миллионов рублей. Их тюменский миллиардер может купить сразу две. Пятикомнатная квартира площадью больше двухсот квадратных метров расположена в жилом комплексе премиум-класса. Жилье включает в себя кухню-гостиную, мастер-спальню с собственной ванной комнатой, две спальные комнаты, кабинет, санузел, SPA, постирочную, гардероб, холл. Весь интерьер выполнен в черных тонах в сочетании мрамора и дерева. Отдельного внимания заслуживает винный шкаф, который предусмотрен в кабинете. И, наконец, самую дорогую квартиру (и только одну) тюменский миллиардер может приобрести в Дубае. Ее стоимость — от 532 миллионов рублей. Дизайнерский жилой комплекс Cavalli Couture в 2026 году построят вдоль Дубайского канала. В 14-этажном роскошном здании будет представлена эксклюзивная коллекция из 70 премиальных апартаментов с большими террасами и частными бассейнами.