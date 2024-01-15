Президентский фонд выделит 16 млн рублей на курганские проекты

Проекты Курганской области получат от президентского фонда 16 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президентский фонд выделит 16 миллионов рублей на 12 проектов, представленных от Курганской области, которые набрали достаточное количество баллов и победили в конкурсе среди более чем 10 тысяч общественных инициатив. Информация об этом расположена на сайте Общественной палаты Курганской области.

«Фонд президентских грантов подвел итоги первого конкурса 2024 года. Всего в фонд поступило 10 827 общественных инициатив. Победили 1 559 некоммерческих организаций. Их проекты преодолели порог набранных баллов, определенный координационным комитетом. В их числе 12 проектов из Кургана, Альменевского, Мишкинского, Каргапольского округов Курганской области, которые получат около 16 млн рублей», — указано на сайте. В целом для участников из 88 регионов РФ выделят 4,4 млрд на реализацию их проектов.

Также на сайте указан список курганских проектов, которые получили поддержку фонда президентских грантов. Больше всего поддержки получат проекты:

Скорая помощь-2 — Курганское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» — 2,5 млн рублей; Зауральское долголетие — АНО «Сибирский центр социального развития общества» — 3,25 млн рублей; Социальная столовая «Покров» — местная религиозная организация «Приход Святой Троицы Г. Кургана» — 2,45 млн рублей.

Остальные девять проектов получат от 400 тысяч до 1 млн рублей.